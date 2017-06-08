Глава администрации Балабанова попросил у подчиненных подарок на день рождения

Пару месяцев назад глава администрации Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ запретил чиновникам принимать подарки от подчиненных и посетителей. А совсем недавно все руководители администраций прошли тестирование на знание антикоррупционного законодательства, причем с общим показателем выше 95%. Несмотря на это, глава администрации Балабанова Вячеслав ПАРФЕНОВ решился не просто получить, а попросить подарок у своих подчиненных на день рождения.

Стоит отметить, что запросы у Вячеслава Викторовича весьма большие, а потому неизвестно, «потянут» ли их рядовые сотрудники.

- У меня в июле день рождения! Сделайте мне подарок, уберите из города бесхозный транспорт! - заявил чиновник.

Данная реплика прозвучала в связи с тем, что после принятия Положения о «бесхозе» работать по нему административная комиссия не могла, поскольку не было места, куда отвозить на хранение чужой автохлам. Однако недавно договор на оказание такой услуги муниципалитет заключил с одним из предпринимателей Боровского района.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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