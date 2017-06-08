Детям Боровского района гарантировано безопасное и веселое лето

С наступлением летних каникул часть детей успешно разъехались в лагеря, часть остались коротать «школьный отпуск» дома. Первостепенной задачей, о которой часто напоминает глава районной администрации Илья ВЕСЕЛОВ, является обеспечение безопасного отдыха не только взрослого, но и подрастающего поколения. В Боровском районе распоряжения главы стараются исполнять от и до.

Так, например, сотрудники МЧС Боровского района на данный момент проводят проверку летних лагерей, организованных на базе муниципальных школ. Задача, которую перед собой ставят спасатели, - убедиться в том, что детский отдых организован в соответствии со всеми нормами безопасности. Отметим, что ни к одной из проверенных школ претензий или нареканий у МЧСников нет.

Вопросами безопасности занимаются также руководители администраций городских и сельских поселений Боровского района. Буквально несколько дней назад в совхозе Боровский была открыта летняя площадка со всеми необходимыми игровыми снарядами. Ее преимуществом, как заявил глава администрации Антон МАСНЯК, является качественное покрытие, которое сводит к минимуму вероятность травматизма.

Чтобы сделать лето детей еще веселее, в Балабанове стартовала программа «Выходи во двор играть», полюбившаяся многим местным жителям.

Организаторами «дворовых игр», как и прежде, выступили местный Дом культуры и комитет по культуре и спорту. В рамках программы балабановские массовики-затейники будут ходить по городским дворам и устраивать там большие детские праздники. Отметим, что повезет не только центральным микрорайонам, задействованы будут и отдаленные, например, дворы на улицах Дзержинского и Московской.

Кстати сказать, развлекательная программа продумана таким образом, что учитывает интересы всех возрастных категорий.

Традиционно предпочтение будет отдано спортивным соревнованиям, безопасность и контроль обеспечит волонтерский отряд Дома культуры.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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