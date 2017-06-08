Любителей «халявы» могут наказать денежным штрафом

Недавно «Неделя» рассказывала о том, что жители Боровского района, которые незаконно подключают дома к столбам электропередач, будут отключены без предупреждения или каких-то объяснений со стороны РСО.

Как поделился свежей информацией начальник районных электросетей Андрей ПОПОВ, проверка деревень и сел Боровского района закончена, сформирован список «подозреваемых», плюс ко всему, уже приняты некоторые меры. Так, например, во вторник были отключены четыре дома в коттеджном поселке Лесные Озера, находящемся близ деревни Тимашово.

- На данный момент идет сбор информации. Мы сравниваем списки незаконных потребителей со списками Калужской сбытовой компанией, проверяем оплату их и наших услуг, наличие договоров и прочее. Затем, на основе имеющихся данных, будем отключать от сети, - сказал Андрей Викторович

Напомним, что сельское поселение Асеньевское в свое время оказалось под прицелом районных электросетей, чуть ли не в каждом населенном пункте обнаружились любители «халявы». Но их по-прежнему не «обрезали» по причине вышеуказанного сбора информации и проверки документов. Но, как пообещал Андрей Викторович, в июне всех, кто самостоятельно подключился к электропитанию, лишат благ цивилизации.

Отметим, что сотрудники районных электросетей также пересылают информацию по лицам, незаконно потребляющим энергию, своим юристам для обработки данных и планирования дальнейших действий. Возможно, это приведет к тому, что люди лишатся не только света, но и будут оштрафованы.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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