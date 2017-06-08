08.06.2017

Ермолинской администрации все-таки купят машину



Еще в марте на заседании Думы в Ермолине рассматривался вопрос о приобретении для нужд администрации нового автомобиля марки «Форд Фокус» стоимостью 1,1 млн рублей.

Напомним, что покупать транспортное средство предполагали на деньги, сэкономленные на ремонте дорог. Властям удалось договориться с одним из подрядчиков о снижении стоимости работ ровно на эту сумму без ущерба для объема и качества.

Окончательное решение тогда депутаты не приняли. Необходимость нового авто бурно обсудили, напомнив, что на балансе и так имеются две машины, и решили отложить разговор до лучших времен. К слову, имеющиеся в автопарке «железные кони» уже давно выработали свою норму, и дальнейшая их эксплуатация была скорее расточительством, так как на ремонт уходило много денег.

И вот несколько месяцев спустя к вопросу о приобретении автомобиля все же вернулись. Только теперь он был поставлен на голосование, и уже от депутатов зависело, быть машине или нет. Отметим, что восемь народных избранников из четырнадцати подняли руки «за», но с оговоркой - снизить стоимость машины до одного миллиона.

Что касается наличествующих транспортных средств, то одно решили списать, а второе - подарить «Теплосетям».

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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