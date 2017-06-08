08.06.2017

Многодетные семьи «забьют» место в Красном



В Боровском районе продолжается активная работа по выдаче земельных участков многодетным семьям. Как сообщила врио заместителя главы администрации - заведующая отделом земельных и имущественных отношений, градостроительства Лидия АРЕШКИНА, всего от боровчан поступило порядка 800 заявок.

На данный момент уже 398 семей стали счастливыми обладателями земли в Боровском районе, большая часть участков приходится на деревни Сатино и Красное.

- Всего сто семей должны получить землю в этом году. По состоянию на сегодняшний день, мы закрыли половину от общего числа, то есть 50 земельных участков уже обрели своих владельцев. До конца года план будет полностью выполнен, - подчеркнула Лидия Анатольевна.

В то же время немаловажным остается вопрос благоустройства и наличия необходимых коммуникаций: газа и электричества. Согласитесь, что строить дом в месте, где нет всего вышеперечисленного, несколько опрометчиво.

Власти, со своей стороны, прекрасно понимают это, и, как рассказала Лидия Анатольевна, администрацией уже намечен план мероприятий по газификации и электрификации участков. Отметим, что работы будут вестись порционно, например, к 2019 году в деревне Сатино появится газ.

Говоря о благоустройстве, то здесь также ведется работа как по организации объездных дорог в необходимых местах, так и формированию дорожного полотна на улицах между домами.  

Кстати, 9-го июня двадцать семей поедут в деревню Красное смотреть полагающуюся им землю. Также будут присутствовать кадастровые инженеры, которые вобьют колышки по границам участков.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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