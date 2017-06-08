До лучших времен

Освоение Гагаринского поля отложено на неопределенный срок.

Два года назад в Балабанове появился проект застройки гагаринского поля. Несмотря на неоднозначное отношение к этому проекту, он сулил муниципалитету глобальное разрастание и обретение столь необходимых социальных объектов. На сегодняшний день реальным стало только строительство школы, а вот появление новых многоэтажек и прочих построек - вопрос, который в очередной раз повис в неопределенности.

На минувшей неделе в Балабаново приехал очередной потенциальный инвестор. Роман ШАЛАБАНОВ, представившийся гендиректором московской строительной фирмы «Строй-Град», и заявил о претензии сразу на все гагаринское поле. Правда, изначально в плане освоения данного земельного участка бизнесмен замахнулся и на соседние частные владения. Однако и после уточнения свободной площади - 15 га, поделенных на два участка, не подал виду, что подрастерял оптимизм.

По сути, ничего конкретного Роман Шалабанов комиссии по городскому хозяйству балабановской ГД не рассказал. Да, изучил опыт белорусов, съездил к ним, присмотрел завод, выпускающий подходящий для новых домов материал. Да, рассчитал предположительную цену квадратного метра в новостройках. И, вникнув в ситуацию - проблему подключения к канализационным сетям в городе, предложил к своему проекту локальные КНС.

Естественно, на такой вариант депутаты согласиться не могли. Как прокомментировал глава города Сергей СУДАКОВ:

- У нас уже есть опыт локальной канализации - в Кабицыно. Тех, кто их построил, здесь уже давно нет, а мы до сих пор хлебаем!

В общем, беседа получилась какой-то вялой. Потенциальный инвестор без особых эмоций воспринял идею вложений в реконструкцию городских очистных, хотя и обозначил сумму в 15 миллионов, которую он якобы готов вложить в это дело при осуществлении своего проекта. Однако не забыл упомянуть, что экономическую выгоду ему перед этим только предстоит посчитать.

Депутаты, в свою очередь, предложили инвестору вернуться к идее освоения гагаринского поля, когда очистные в Русиново будут реконструированы в рамках строительства особой экономической зоны. Поскольку точные сроки этого счастливого и ожидаемого всем районом события не определены, то инвестору предложили пока присмотреться к недостроенному Дому культуры на улице Дзержинского. Он, конечно, еще не передан городу, его восстановление под большим вопросом, а снос требует кругленькой суммы, для ввода его в эксплуатацию нет тех же техусловий по канализации. Но посмотреть его все же направили.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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