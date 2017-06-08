Пилотный шанс

Парфенов простил «москвичей» и готов подарить им миллионы.

Глава администрации Балабанова Вячеслав ПАРФЕНОВ - человек экспрессивный, но отходчивый. Совсем недавно он грозил жителям улицы Московской «дулей», заявляя, что за их отношение к благоустройству больше ни рубля не даст этому микрорайону, а тут уже готов отдать «москвичам» миллионы!

Осчастливит их чиновник или нет, зависит исключительно от самих жителей. Как, впрочем, и в случае с двумя другими дворами, которые с удовольствием откликнулись на предложение принять участие в федеральной программе благоустройства дворовых территорий.

НЕЖДАНЧИК

В мае на Балабаново свалилось нежданное счастье - более 11 млн рублей, которые надо потратить по федеральной программе на благоустройство городской среды. Деньги поступили из госбюджета в кошелек Калужской области, которая позже раскроила их между муниципалитетами. Для участия в проекте каждое поселение должно потратить из своего бюджета не менее 5% от общей суммы, а жители домов, готовые принять в нем участие, - всего 1%.

В кратчайшие сроки администрации необходимо определиться с адресами и работами по ним. До 12 июня каждое МО, которому перепал «куш», должно представить в область план работ на 2017 год, до 15 июня всю информацию необходимо разместить на сайте, а до конца месяца уже завершить конкурсную процедуру по выбору подрядчика. 1 октября обозначено датой окончания строительных работ. В общем, работать надо быстро, но аккуратно, чтобы на последующие годы (программа рассчитана до 2020 года) в муниципалитетах появлялись новые желающие благоустроить свои дворы.

На первых порах в списке тех, кто может принять участие в этом пилотном проекте (на 2017 год федералы дали денег ограниченному числу регионов, массовое финансирование предусмотрено в последующие четыре года), значились дворы на ул. Дзержинского, Лесной, Боровской и 50 Лет Октября. Однако на начало июня реальными участниками стали только два двора: Боровская, 11 и 50 Лет Октября 2/1. К ним добавилась общегородская территория - сквер с детской игровой и спортивной площадками на пустыре у Гагарина, 18.

Что касается суммы, то за это время и она изрядно «похудела». Вместо изначально обещанных одиннадцати с лишним миллионов, теперь Балабанову дадут только без малого 8 млн руб.

ПАРОЧКА СМЕЛЫХ

Почему на сказочное предложение принять участие в программе благоустройства своих дворов граждане отреагировали глубоким молчанием, понять нетрудно. После проведения всех оговоренных работ придомовая территория, предварительно отмежёванная, станет собственностью жителей многоквартирного дома. Но стать владельцем дополнительных метров земли - значит, платить за них налог. Принять это, как оказалось, осмелились только два дома.

За такую смелость глава администрации Вячеслав Парфенов решил не просто удовлетворить запросы граждан на обустройство тротуара, экопарковки, освещение, но и добавил в список работ установку светящихся табличек с указанием адреса, укладку брусчатки возле подъездов. А сам асфальт вдоль дома предложил заменить на современный материал «ЩЕМА», который рассчитан на более внушительную нагрузку, нежели внутридворовой проезд, следовательно, прослужит гораздо дольше.

Стоимость благоустройства двух домов обойдется примерно в 3 млн рублей. Строительство сквера на ул. Гагарина будет осуществлено за два года, и в 2017-м на него потратят только около 2,6 млн рублей. Следовательно, у города остаются ещё более 2 млн рублей. Их, заявил подобревший Вячеслав Парфенов, он готов отдать на ул. Московскую. Там управляющие компании предложили избавить жителей домов от проблемы внутридворового передвижения: между домами № 2 и № 10 нет пешеходного тротуара, да и проезд для машин позволяет двигаться только в одностороннем направлении. УК предложили расширить дорогу для удобного движения автомобилистов и пешеходов, попутно создав и иные условия для благоприятного проживания.

Произойдет это или нет, теперь зависит только от добровольного решения жителей, которым стоит поторопиться, памятуя о сроках, отпущенных на реализацию программы в текущем году.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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