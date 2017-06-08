На балабановском рынке перешли к радикальным мерам

Исправить ситуацию с финансовыми поступлениями на муниципальном рынке в Балабанове власти города пытаются больше года, но не все вопросы удалось за это время решить. Тем не менее, очевидные подвижки уже произошли, и некоторые из них видно невооруженным глазом.

В тему «глаз» руководство МУП «МЦОН» тоже может поставить себе «плюсик». К началу лета, как было обещано депутатам, на муниципальном туалете установили камеры наружного наблюдения, а также внутренние. Это позволит руководству предприятия отслеживать посещаемость граждан и сопоставлять ее с доходами общественной уборной, которые, по мнению парламентариев, подозрительно снизились в последнее время.

Напомним, что с начала года все платежи на муниципальном рынке проходят только через банк, а потому директор МУП «МЦОН» может ежемесячно реально видеть ход финансовых поступлений за аренду земли на торговом предприятии.

К слову, сегодня этот долг находится на отметке 4 млн рублей. Месяц назад он снизился на 1,2 млн, но из-за того, что НТО не были выставлены своевременно счета на оплату, вновь поднялся до прежней отметки. Почему часть предпринимателей пять месяцев оставались за бортом арендной платы, заведующая рынком Екатерина СКАПЧУС уже не расскажет: на этой должности ее сменила Марина ПРОНИНА.

В общем, задача по сбору долгов на рынке стоит перед директором МУП «МЦОН» Борисом СЕРГЕЕВЫМ по-прежнему остро. Представителей малого бизнеса, работающих на территории балабановского муниципального рынка, буквально уговаривали рассчитаться, неоднократно рассылая уведомления. После месяца работы одни заплатили долги, другие подписали соглашение о рассрочке платежа. Однако без радикальных мер не обошлось. Первый павильон неплательщика уже демонтирован.

Как пояснил Борис Николаевич, на этот раз работы по демонтажу оплатил собственник павильона. Но в случае, если предприниматели будут отказываться оплачивать данную услугу, руководство рынка возьмет эти финансовые затраты на себя, отправит павильон на «штрафстоянку», откуда собственник сможет забрать его только после погашения выставленного счета за услуги крана-манипулятора. Долги за аренду и пени Борис Сергеев намерен собирать в судебном порядке.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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