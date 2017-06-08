Сухой сезон

Чиновники нашли альтернативу купанию в грязных водоемах.

Начавшееся лето жарой Боровский район пока не балует, но, тем не менее, надежда на то, что температура воздуха приблизится к норме, не угасает.

С другой стороны, такие погодные сюрпризы можно назвать своеобразным подарком жителям муниципалитетов. Ведь что толку от +30 на градуснике, если во всей округе найти приличное и, главное, безопасное место для купания практически невозможно.

ЗАПРЕТЫ ДЛЯ СЛАБАКОВ?

Конечно, можно на свой страх и риск полезть в Страдаловку, куда совершенно открыто сливаются неочищенные стоки. Думается, что при следующем анализе в фекалиях найдут следы воды, а не наоборот.

Вторым местом, где гипотетически можно искупаться, является Протва. Тоже так себе затея, особенно с учетом того, что пару лет назад, когда на обнинских очистных случилась авария, туда были сброшены тонны отборного дерьма. Есть еще Комлевское озеро, но вот незадача - оно тоже непригодно для купания. В итоге, поплавать без страха подцепить какую-нибудь заразу людям совершенно негде. И теперь, куда ни глянь, в местах стихийного отдыха граждан в каждом городском и сельском поселении у водоемов красуются таблички «Купаться запрещено».

Тем не менее, как предполагают районные чиновники, наличие знаков не сможет остановить некоторых смельчаков. Да и сами люди, благо, в меньшинстве своем, довольно скептически относятся к ограничителям.

- Как купались в Страдаловке, так и будем! Каждый год запрещают, и все равно там плавают, и ничего, все живы. Лучше бы вместо того, чтобы знаки ставить, реку почистили, - комментируют балабановцы в интернет-сообществе информацию о запрете купания в городском водоеме.

А вот тут, конечно, проще сказать, чем сделать. Для очистки русла нужно, чтобы водоем был, собственно, признан рекой, а Страдаловку экологи упорно относят к водохранилищу. Одна надежда - на реализацию проекта по переподключению кабицынских очистных сооружений к Обнинску, в рамках которого загаженную речку попробуют реанимировать. Но это слишком долгосрочная перспектива.

Тем не менее, даже при таком раскладе, главы администраций Боровского района постарались озаботиться не только вопросами безопасности, но также и благоустройства. А заодно и поделились с журналистами своими любимыми видами отдыха. Некоторые, кстати, можно взять на заметку, раз уж купальный сезон в этом году опасен для здоровья.

АКТИВНЫЙ БЕРЕГ

Пусть поплавать в Боровском районе негде, зато мест для загара и пикников - хоть отбавляй. Прекрасно понимая, что для комфортного отдыха нужно чистое пространство, во всех поселениях прошли мероприятия по благоустройству территорий.

Например, в Кривском, как рассказал руководитель администрации Алексей МАКСИМЕНКО, помимо уборки пляжной зоны власти озаботились установкой мусорного контейнера.

- Берег Протвы - одно из самых популярных мест отдыха, - говорит Алексей Витальевич. - Часто здесь устраивают пикники, после которых остается мусор. Мы установили контейнер и надеемся, что люди будут убирать за собой и стараться содержать пляж в чистоте.

Также жители Кривского смогут в скором времени поиграть в пляжный футбол и волейбол. Как сообщил Алексей Витальевич, местная хоккейная коробка на лето будет засыпана песком, так что плюс одно развлечение для местной молодежи имеется.

Солидарен со своим коллегой глава администрации Боровска Михаил КЛИМОВ, который признался, что специально оборудованных мест для пикников в городе нет, зато есть стихийные, где также был наведен порядок.

- Основное место отдыха боровчан - на поле в Высоком. Туда регулярно выезжают коммунальные службы и проводят уборку, отдельно еще мы организуем субботники, в общем, стараемся поддерживать чистоту, - сказал глава администрации.

Кстати, идея об организации мест, где можно пожарить шашлыки, да и еще чтоб были столы и скамейки, пришлась по душе заму руководителя администрации Балабаново Алексею СТЕПАНОВУ, он даже пообещал подумать над возможностью ее реализации.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

ЛЮБИТЕЛЬ РАФТИНГА И СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА - Лучший отдых, я считаю, у себя на родине. Предпочитаю активные его виды: сплавы на байдарках, люблю рафтинг. Но самое главное - обязательно выйти с семьей, с детьми на пикник, на что в обычное время, к сожалению, времени очень мало. В этом году на отпуск я не рассчитываю - есть первостепенные задачи, нужно достроить дома по программе переселения. В общем, сначала нужно сделать основную работу, а потом уже задумываться об отдыхе. Глава администрации Боровска Михаил КЛИМОВ СОВСЕМ ОДИН - Вы же понимаете, что летом у чиновников много работы. Но если мне удается выбраться куда-нибудь, то я предпочитаю уехать подальше к реке. Там люблю просто полежать на пляже и позагорать. Но самое главное для меня, чтобы никого не было рядом: хочется иногда тишины и спокойствия. Благо, в Боровском районе таких уединенных мест достаточно. Глава администрации Совьяков Николай ГАЛЕНКОВ БЕЗ СВЯЗИ - Для меня как для чиновника лучший отдых - отключить на неделю телефон. И там уже все равно, чем заниматься, куда ехать. Главное, чтобы никто не звонил. Но это, к сожалению, только в мечтах. Глава администрации Кривского Алексей МАКСИМЕНКО ВСЕХ - В ЛАГЕРЯ! - Самый лучший отдых - в пионерском лагере. Хорошо бы, чтобы и для старшего поколения был такой. Почему? Ну вот, смотрите, там будешь и накормлен, и в безопасности, и культурная программа обеспечена. Плюс конкурсы разнообразные, лекции. Можно не только здорово отдохнуть, но и заняться саморазвитием. И.о. главы администрации Асеньевского Ирина ЖИЛЬЦОВА РЫБА МОЕЙ МЕЧТЫ - Я люблю рыбалку. Так что для меня посидеть с удочкой на берегу реки - лучшее, что можно придумать. Главное, знать места, куда ехать, чтобы и улов хороший, и людей меньше. Пока порыбачить не удалось, но это поправимо. Глава администрации Ворсино Георгий ГУРЬЯНОВ ПО ГРИБНЫМ МЕСТАМ - Я люблю за грибами ходить и порыбачить. Это для меня лучший отдых. Причем, даже ездить особо никуда не нужно, в родных краях это все есть. Обязательно в этом году пойду за грибным урожаем, это уже традиция. Глава администрации Совхоза Боровский Антон МАСНЯК НА КОЛЕСАХ - Поездки на велосипеде за город - это прекрасный вид отдыха, не только приятный, но и полезный. Я каждые выходные выезжаю, но иногда по вечерам и по Балабаново езжу на велосипеде. С друзьями тоже можем выбраться на машинах куда-нибудь, а по прибытии достаем велосипеды и катаемся. Зам. руководителя администрации Балабаново Алексей СТЕПАНОВ

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