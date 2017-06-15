Балабаново отметил юбилей новыми «фишками»

В этом году исполнилось 45 лет, как Балабаново пребывает в статусе города. За это время границы населенного пункта значительно расширились, а количество горожан - увеличилось.

Для того чтобы как можно больше балабановцев были вовлечены в празднование Дня города, организаторы торжества рассредоточили мероприятия по времени и микрорайонам, подарив им новые объекты благоустройства.

УДАЧНЫЙ ХОД

Самое приятное в каждом празднике - это подарки. В этом году они достались не только традиционным группам горожан - лучшим семьям, работникам предприятий, молодоженом и новорожденному, но и целым микрорайонам.

За два дня до общегородского торжества - 10 июня свой маленький, но такой долгожданный праздник отметил балабановский шахматный клуб «64». Администрация города сдержала свое обещание и подарила интеллектуальному виду спорта «дом», который расположился в доме №15 на ул. Лесной. Теперь у балабановских шахматистов есть все условия для спокойных тренировок, а следовательно, для новых побед.

По соседству с тренировочной базой - в торце дома №13 на ул. Лесной построили тематический мини-сквер, установив там уличные шахматы. Теперь этот некогда заросший травой «пятачок» станет местом отдыха горожан.

Вторая небольшая, но тоже уютная локация появилась рядом со зданием администрации города. Там еще не завершили строительство Сквера молодоженов, но для первого Парада невест, который состоялся в День города, основную территорию подготовили, установив скульптуру Петру и Февронье.

Благодаря этому благоустроенному месту, балабановские молодожены, выходя из местного отделения ЗАГС, смогут именно здесь сделать свои первые фото для свадебного альбома, а не отправляться для этого в соседние населенные пункты.

ВРЕМЯ ПОЧЕТА

В этот праздничный день не обошлось и без личных поздравлений. Их получили те, кого трудовые коллективы города выдвинули на городскую Доску трудовой славы, а также на получение благодарственных писем и грамот от Главы города Сергея СУДАКОВА и сити-менеджера Вячеслава ПАРФЕНОВА.

Однако главной наградой дня стало вручение бывшему главе администрации Балабанова Владиславу АЛЕКСЕЕВУ звания «Почетный житель города». Кандидатуру Владислава Федоровича депутатский корпус одобрил единогласно, взяв во внимание его заслуги не только на посту руководителя города, но и директора музыкальной школы, которая и по сей день двигается заданным Алексеевым курсом - на успех своих учеников.

САМЫЕ ЛУЧШИЕ

Именно им - молодым слова своей благодарности и поддержки выразили первые лица города, поставив в пример бескорыстное служение обществу и стремление к саморазвитию.

Среди тех, кого лично поздравил глава администрации Вячеслав Парфенов, оказался и волонтерский отряд городского Дома культуры. Эти мальчишки и девчонки и 12 июня с раннего утра работали в городе в качестве добровольных помощников, завершив свой трудовой день с залпами праздничного салюта.

Впервые в истории города на сцену вышли дети, которые прославляют Балабаново на творческих, образовательных и спортивных вершинах. 45 юных талантов вошли в первый городской сборник «Одаренные дети», который муниципалитет планирует переиздавать в каждый юбилейный для города год.

ВМЕСТЕ

Поздравить балабановцев с юбилейным Днем города пришел глава администрации Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ. За длинный праздничный день он успел побывать на нескольких площадках города, а потому объективно смог отметить, что организаторы хорошо подготовились к этому событию.

Говоря о курсе, заданном правительством страны по созданию комфортной городской среды, заявил: горожане могут не переживать, поскольку команда, которая сейчас управляет городом, с душой относится к своему делу. При этом пообещал и со стороны района оказать поддержку, если она потребуется.

Продолжая заданную тему, Вячеслав Парфенов отметил, что администрация и впредь будет считать своим приоритетом благоустройство территорий. Однако во главу угла градоначальник поставил инициативность горожан, которая помогает делать Балабаново современным и уютным.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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