Евгений Васильев: «Нехватка средств тормозит развитие Ермолино»

Заместитель руководителя администрации Ермолино Евгений ВАСИЛЬЕВ занимается вопросами строительства, ЖКХ и благоустройства. Поэтому ему, как никому другому, знакомы проблемные точки поселения. И по большей части на плечах Евгения Васильевича лежит ответственность за развитие города и его преображение. Своими мыслями о перспективах Ермолина и насущными вопросами он поделился с корреспондентами «Недели».

ВРЕМЯ ЖДАТЬ

- Евгений Александрович, в этом году власти планировали уделить большое внимание вопросам благоустройства, в частности ремонту дорог. Чем можете похвастать на данный момент?

- В этом году уже выполнен ямочный ремонт по нашим центральным дорогам: улицам Русиново, Ленина, Заречная, 1 Мая, Площадь Ленина. Что касается капитального, сейчас проходят электронные торги по асфальтированию улицы Гагарина на сумму порядка 4 миллионов 140 тысяч рублей. Помимо замены асфальтового покрытия, будем менять бордюрный камень, а там, где его нет, - устанавливать.

- Но в Ермолине, насколько я знаю, не одна дорога нуждается в капитальном ремонте. Почему в списке оказалась только улица Гагарина?

- К сожалению, наш бюджет не позволяет капитально отремонтировать еще какую-либо улицу в Ермолине в этом году. Хотелось бы больше, конечно, но нужно исходить из имеющихся средств и возможностей.

- Какие сейчас перспективы по капремонту Гагарина? Когда планируете начать?

- Думаю, что реально приступим к асфальтированию через пару недель, закончим, скорее всего, до конца лета. Подрядчику будет поставлен срок - двадцать рабочих дней на выполнение работ. Отмечу, что на дорожное полотно дается гарантийный срок обслуживания - 5 лет. Что тут имеется в виду - если за это время оно потрескалось, полопалось, то все недочеты он будет устранять за свой счет.

- По дорогам понятно. Но не меньше ровного асфальта люди ждут газа в своих домах, особенно если говорить об отдаленных микрорайонах Ермолина. Как с этим обстоят дела, есть ли подвижки?

- У нас должна быть газифицирована улица Текстильная, этого, кстати, люди ждут еще с 2014-го года. По состоянию на данный момент подрядчики уже определены, проекты согласованы. Как только будет обеспечено финансирование - работы начнутся.

- Что по срокам? Есть ли у вас точная информация о том, когда у людей наконец-то появится газ в домах?

- По срокам, честно, не готов ответить. Не хочу говорить и обещать того, что может не сбыться. Потому что ранее жителей мы уже уверили, что приступим к строительству газопровода в 2016-м году, потом нам пришлось ждать весны 2017-го, сейчас снова ждем. Но надеемся, что в летний период работы начнутся.

КАЖДАЯ ЗАДАЧА - ПРИОРИТЕТНА

- Недавно по Калужской области прошел антициклон. Зацепило ли как-то Ермолино?

- Могу сказать, что нас практически не коснулось. Мы заблаговременно провели опиловку деревьев при въезде в город. Высота тополей составляла по 15-20 метров, а это небезопасно, при сильном ветре могла бы случиться беда. Кронирование и опиловка, кстати, тоже входят в программу благоустройства.

Если удастся, то кронируем деревья в парке. Также мы выезжаем по просьбам жителей на места и производим опиловку деревьев.

- Кстати, о парке. Он у вас довольно красивый, но видно, что несколько запущенный. Кое-где не хватает лавочек, хотелось бы видеть больше цветов. Запланированы ли здесь какие-то работы?

- Конечно, но, повторюсь, очень многое упирается в финансирование. Честно говоря, из-за нехватки средств нам часто приходится переносить планы, делать шаг назад. Что касается благоустройства парковой зоны, то, как я уже сказал, там хотим кронировать деревья, обязательно поставим лавочки в самое ближайшее время, облагородим парк цветами.

- Если говорить о первоочередных задачах в вопросах благоустройства, то какие вы могли бы выделить?

- Практически все имеют высокий приоритет. Но если говорить о моих желаниях, то очень хочется поскорее приступить к строительству тротуаров по улицам 1-го Мая и Гагарина.

Также мы планируем закупить и установить несколько остановочных павильонов. Первый будет на так называемой остановке на повороте с улицы Боровской на улицу Ленина. Во вторую очередь остановку поставим на ОПХ, потому что автобус туда приходит, разворачивается и там всегда очень много людей, кто-то на работу едет, кто-то в школу. И рассматриваем возможность организовать остановочный пункт в Русиново, так там тоже довольно плотный поток пассажиров.

МЕДЛЕННО, НО ВЕРНО

- Вы довольно много говорили о финансировании, о том, что его недостаточно для претворения в жизнь всех планов. Но ведь можно привлекать предприятия, частных предпринимателей, есть же такое понятие, как социальная нагрузка бизнеса. Сотрудничаете ли вы с кем-либо и насколько успешно?

- Есть предприятие ООО «МКВ» - они участвуют в благоустройстве нашего города. Во-первых, это выгодно и удобно нам, потому что мы видим реальное дело, во-вторых, предприятию, так как за счет этого они освобождаются от одного из налогов. Также сейчас ведутся переговоры с еще одним промышленником.

Помимо этого, буквально три недели назад я разговаривал с собственником помещения, который сдает его в аренду магазину «Магнит», и просил принять участие в строительстве тротуара. По крайней мере, в телефонном разговоре он дал согласие. Сейчас с моей стороны необходимо просчитать финансовую сторону вопроса, либо он будет на 100% участвовать, либо мы найдем какой-то компромисс государственно-частного партнерства.

- Евгений Александрович, буквально несколько месяцев назад общественность гудела и возмущалась действиями сотрудников «Водоканала». Много вопросов было по платежкам, еще больше по состоянию сетей. Удалось ли найти общий язык с поставщиком ресурса на данный момент?

- Сейчас у нас взаимодействия нормальные. Изначально, конечно, было много сложностей - квитанции приходили с ошибками и не вовремя, по авариям тоже не всегда было оперативное реагирование.

По состоянию на сегодняшний день, подчеркну, работа отлажена - платежи приходят вовремя и с корректными расчетами, на них также имеются контактные данные организации с адресом и телефоном. Также отмечу, что количество обращений сократилось до единичных, и они решаются максимально оперативно.

Я еще ни разу не слышал, чтоб они не отреагировали, например, течет канализация, достаточно одного звонка, и сразу выезжает бригада. Что касается больших аварий, то мы, конечно, берем на контроль, но работы всегда выполняются в сжатые сроки.

- Из нашей беседы можно сделать вывод, что город, пусть медленно, но верно развивается. Поэтому хотелось бы знать, каким вы видите Ермолино, например, через пять лет?

- Мы не стоим на месте, это правда. Вы знаете, я очень люблю фотографии «до» и «после», когда можно показать жителям: вот, смотрите, мост был таким, а теперь вот такой! Мы продолжим развиваться и дальше, чтобы с каждым годом наше поселение становилось все лучше, а людям тут жилось комфортней.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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