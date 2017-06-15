Голубая мечта

Жители Киселево уже год смотрят на пустой газопровод.

В 2016 году жители ворсинской деревни Киселево почуяли приближение счастья, которое потянулось к ним желтым трубопроводом. Однако на сегодняшний момент деревенские обитатели так и не стали обладателями централизованного голубого топлива.

В ОЖИДАНИИ

Газ в домах местных жителей, конечно, есть, но он привозной - в баллонах. А вот мечта о беззаботном использовании энергоресурса все же и не стала явью. Почему так происходит, не понимает и староста деревни Андрей ПАЛАМАРЧУК.

- В прошлом году тянули газопровод по всей деревне, а подключиться до сих пор никто не может! - делится деревенский общественник.

Вопрос и вправду интересный. Провести строительные работы в открытом поле, а потом по рельефу давно сформированного населенного пункта - работа не копеечная. То есть, прокладка до Киселева ветки газа обошлась, без сомнения, в несколько миллионов рублей. Даже беря во внимание, что затраты по подготовке к газификации легли не на местный сельский бюджет, все равно остается непонятным - почему до сих пор никто не пошевелился, чтобы запустить процесс по подключению домов к газопроводу, что поможет «отбить» потраченные средства?

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ

Глава администрации СП «Ворсино» Георгий ГУРЬЯНОВ, со своей стороны, удивлен не меньше: и вопросом старосты, и работой ГП «Регион», которое разрабатывало проект газификации деревни Киселево.

Как рассказывает Георгий Иванович, он уже объяснял Андрею Паламарчуку причину, по которой он и его соседи не могут подключиться к центральному газоснабжению.

Как указано выше, проект для Киселево разрабатывало калужское госпредприятие «Регион». Каким-то странным образом эта организация «провела» газопровод не до всех домов населенного пункта и теперь занимается проектированием второй очереди для одной и той же деревни.

Однако исполнение бумажного проекта вовсе не означает его немедленное воплощение. Строительство начнется при вполне понятных обстоятельствах - когда появятся деньги. Но когда именно они появятся, не знает никто.

В РАЗРЕЗ ЖЕЛАНИЯМ

Георгий Гурьянов как опытный хозяйственник и болеющий за свое поселение руководитель, естественно, хотел бы, чтобы и этот населенный пункт приблизился к условиям современного быта. Однако именно опыт подсказывает ему, что Киселево пойдет по пути других ворсинских деревень.

- Когда обсуждали вопрос подведения газопровода к деревне, доминирующее число жителей высказалось «за». Но, к сожалению, это не означает, что когда придет время заводить газ в дома, все они сразу станут абонентами. Мы уже проходили это в Климкино и Рогачево. Там тоже жители хотели газ, а когда трубопровод проложили, подключились единицы. Для остальных это оказалось либо дорого, либо просто хорошим «бонусом» для продажи ненужных земельных участков, находящихся в собственности, - досадует Георгий Гурьянов.

ВОЛОКИТА

Между тем, если отбросить в сторону опасения чиновника и непростой вопрос финансирования проекта, ожидать скорого появления газа в домах жителям Киселево не стоит. Виной всему бумажная волокита, которая съедает время и нервы.

- После того, как ГП «Регион» завершит проектировку, надо будет проложить вторую очередь газопровода. Затем ГП передаст этот объект в «Тарусамежрайонгаз», которая станет его эксплуатировать. Процесс этот, как понимаете, не быстрый. И только после этого газовики рассчитают стоимость подключения к домам и отправятся с этим к жителям, - объясняет Георгий Иванович.

Торопиться с конечным пунктом работ - выходом в народ вряд ли будут. Экономическая ситуация отразилась не только на стране в общем, но и на каждом его жителе. Следовательно, реально заплатить за проект подвода газопровода к дому и его размещения в нем, наличие которого требуется в обязательном порядке, а также за сами работы сможет не каждый из тех, кто вчера был «за».

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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