Опережая время

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В Балабанове пытаются ликвидировать транспортные проблемы.

Балабаново, в общем-то, - город небольшой, но дорожных проблем в нем предостаточно. Причиной этому служит местоположение населенного пункта, через который проходят сразу две федеральные трассы - М-3 и А-108.

Несмотря на особенности подчинения этих дорог, муниципальным властям приходится искать варианты, которые дадут ответ если не на все, то хотя бы на самые остро стоящие вопросы.

РОКИРОВКА ДОРОГ

Дороги - понятие постоянное, однако их принадлежность может меняться в зависимости от ситуации. Именно так и произошло в Балабанове, где сразу два участка автодорог сменили хозяина.

До недавнего времени отрезок от поста ГИБДД через железнодорожный тоннель, вплоть до недавно построенного торгового центра «Сказис», принадлежал Калужской области. Однако теперь он имеет федеральное подчинение.

- Сделали это для того, чтобы решить вопрос с въездом в город. В рамках реконструкции М-3 подрядчик сделает ремонт действующего и построит второй тоннель для машин, чтобы избавить въезд в город от пробок, - прокомментировал глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ.

Между тем чиновник добавил, что в качестве ответного хода городу пришлось взять на баланс дорогу от того же поста ГИБДД, ведущую на ул. Коммунальную. Несмотря на то, что на город легло бремя содержания данного участка, Вячеслав Викторович полон оптимизма. Во-первых, данная дорого находится в отличном состоянии, а во-вторых, после расширения М-3, которое осложнит движение жителям улиц Коммунальной и Московской, город без сложных согласований сможет заняться строительством новой автодороги, которая должна пролегать от «московского» микрорайона до тоннеля.

НЕ ДОЖИДАЯСЬ КОНЧИНЫ

Несмотря на то, что М-3, ремонт которой напористо подбирается к границам Балабанова, проходит по окраине города, в центре тоже могут возникнуть проблемы из-за грядущих перемен.

Председатель комиссии по городскому хозяйству Михаил ИВАНОВ озадачил главу администрации:

- Когда начнут ремонтировать М-3, то, объезжая места дорожных работ, поток машин устремится через «благословенный» мост в Балабаново, а потом через Кабицыно в Обнинск. Это дорогу просто «убьют». А мы в результате, получим транспортный коллапс в районе бывшей пекарни. Этот перекресток уже задыхается, в часы пик там не протолкнуться, - заявил Михаил Александрович.

Если быть объективным, то в утренние и вечерние часы, когда горожане массово едут на работу и обратно, пробки образуются не только в этом месте, но и на подъезде к тоннелю, причем с обеих сторон. Однако, как сказано выше, перспектива реконструкции проезда под железной дорогой вполне понятна, а перекрестка в районе бывшей пекарни - нет!

Вячеслав Парфенов и сам рад бы увеличить пропускную способность данной дороги, но вот незадача, А-108 и дорога в Обнинск через Кабицыно не принадлежат муниципалитету. А потому своим волевым решением ситуацию не разрулить, приходится вновь просить и договариваться.

Проблема осложнена тем, что помимо светофора на перекрестке рядом стоит второй световой «сигнализатор» - на повороте к «СтораЭнсоПакаджинг ББ». В желании распутать этот клубок в Думе даже прозвучало предложение второй светофор убрать, а фуры до предприятия пустить по ул. Лермонтова. Однако эту идею не поддержали, поскольку при такой раскладке машины «убьют» городскую дорогу, проходящую по частному сектору.

В качестве варианта надумали предложить организации, обслуживающей А-108, установить вместо обычного светофора кнопочный, такой, как на этой же дороге в районе рынка и почты. Решит ли эта идея проблему пробок - непонятно. Но администрация города пообещала работать над поставленным вопросом активно, не дожидаясь начала реконструкции М-3 в границах Балабанова.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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