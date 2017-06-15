Деньги вперед

Жителям Боровского района предложили «стимулировать» сферу ЖКХ.

Замглавы администрации Боровского района по вопросам ЖКХ Сергей ГАЛКИН выступил с подробным отчетом о состоянии курируемой им сферы.

Отметим, что Сергей Павлович постарался отразить в докладе не только позитивные, но и негативные стороны, а заодно и подчеркнул профицитность финансового участия жителей для ускорения решения некоторых проблем.

Но, в общем и целом, можно прийти к выводу, что «пациент, скорее, жив».

ДАЕШЬ ТЕПЛО В КАЖДУЮ КВАРТИРУ!

Как известно, с первого июня 2016-го года возросли нормативы на тепло в одно- и двухэтажных домах, не оснащенных общедомовыми приборами учета. По этой причине в Боровском районе ведется работа по переводу квартир на индивидуальное отопление. Так, в прошлом году в Балабанове «личная грелка» пришла в 49 квартир. В этом - еще 22 добавятся в список.

Но если в Балабанове, в принципе, проблем никаких, то вот в соседнем Ермолине дела обстоят чуть сложнее, тут только в этом году будут переведены первые квартиры.

- В городе Ермолино в 2016-м году проводились подготовительные работы по переводу на поквартирное отопление 13 домов, в этом году планируем закончить, - сказал Сергей Павлович. - Хотелось бы отметить, что данные мероприятия проводятся совместно с собственниками, в том числе на условиях софинансирования.

Это значит, что если у людей нет желания платить по новым нормативам, то заявка о готовности выложить кровно заработанные для перехода на другую форму подачи тепла гарантирует, что ситуация разрешится быстрее. Важный фактор - необходимо 100% положительное решение собственников всех квартир в доме. В общем, хотите, чтобы к вам пришли первыми? Будьте готовы заплатить.

Во временных аутсайдерах пока находится город Боровск, но тут, как уверил Галкин, все решаемо. Так как программа за год уже достаточно обкатана и все подводные камни учтены, то главе администрации Боровска посоветовали запланировать данные мероприятия и попытаться мотивировать граждан участвовать в софинансировании.

СПАСИ ДОМ - ЗАПЛАТИ ЗА КАПРЕМОНТ

В 2017-м году, как сообщил Сергей Павлович, планируется провести 27 видов ремонтных работ в 17 многоквартирных домах и потратить на все про все около 21 миллиона рублей.

Кстати сказать, люди также могут простимулировать фонд капремонта прислать бригаду бравых ребят именно в свой дом, достаточно только... заплатить!

- Огромное значение для реализации программы по капремонту играют платежи населения. К сожалению, по итогам 2016-го года район значился в числе отстающих и занимал 23-е место из 26. Ситуация начала выправляться в первом квартале текущего года. На начало апреля мы занимали уже 11-е место по области, - поделился цифрами главный по ЖКХ. - Тем не менее, всем жителям многоквартирных домов стоит помнить, что неплатежи за капремонт - отсутствие будущего у домов, в которых они проживают.

Причем, помимо того, что люди сокращают срок жизни своего дома, отказываясь платить, так они еще и непроизвольно двигают его в конец списка. Приоритетными считаются те жилые строения, где народ продемонстрировал высокую платежеспособность. В итоге, снова все упирается в деньги. Жаль, что Сергей Павлович не рассказал, где взять столько наличных, чтобы хватило на все «стимуляции».

И тут же нельзя не вспомнить «ответственных» подрядчиков, какие, например, пришли в Ермолино. Там при ремонте кровли оставили дырки в крыше, в итоге затопило несколько квартир, в Асеньевском сложилась аналогичная ситуация.

ЩЕБЕНКИ - ЗАВАЛИСЬ...

- Состояние дорог в Боровском районе справедливо вызывает нарекания у жителей, - продолжил доклад Сергей Галкин. - В этом году запланирован капремонт полотна в некоторых городах Боровского района, а во всех сельских поселениях будут проведены работы по обсыпке щебенкой.

Итак, в списке счастливчиков в этом году оказались: Балабаново - улицы Энергетиков и Дзержинского, Боровск - Калужская улица, переулок Текстильный, площадь Ленина, Ермолино - улица Гагарина, Совьяки - дорога по улице Молодежной.

А вот щебенкой, коей, как уверил Галкин, более чем достаточно, уже начали щедро посыпать дороги в Балабанове, Ермолине, сельском поселении Совхоз Боровский, Ворсино и Асеньевском.

- Что касается оперативной информации о сроках выполнения работ, то ее можно узнать у старших по деревням, которые, в свою очередь, получают ее от местных властей, - резюмировал Сергей Павлович.

ГОТОВНОСТЬ НА ЧЕТВЕРТЬ

Как сообщил Сергей Галкин, по состоянию на 13-е июня 2017-го года жилой фонд района подготовлен к зиме на 23%, котельные - на 14%, водопроводная сеть - на 30%, канализационная - на 18%.

- В рамках мероприятий запланирована подготовка к зиме 698 многоквартирных домов, 29 газовых котельных, в том числе 22 муниципальных. Есть проблема по подготовке к отопительному сезону ряда объектов в военном городке Митяево. До сих пор от Минобороны не поступил утвержденный план работы. Поэтому будем поступать, как в прошлом году, - обращаться в военную прокуратуру. Это для нас уже отработанный сценарий, - заявил Галкин.

Кстати, и здесь не обошлось без разговора о пользе финансового участия жителей в вопросах ЖКХ. Как оказалось, наиболее стабильная и контролируемая ситуация в сфере теплоснабжения наблюдается в городах, где реализована концессия - Балабанове и Боровске. Несмотря на то, что населению приходится платить больше, качество и стабильность тепла и ГВС - выше, чем в других поселениях.

- Кроме того, стоит отметить, что концессионерам времени на отключение горячей воды для проведения регламентных работ требуется гораздо меньше, - подытожил Сергей Павлович.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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