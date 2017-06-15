Боровчане назвали дорогу к участкам многодетных «ж... й»

На минувшей неделе новая партия боровских многодетных семей получила свои обещанные государством сотки. Как и в прошлом году, земельные наделы распределили на поле в деревне Красное, напротив храма Архангела Михаила.

Место, стоит отметить, красивое. Но главным преимуществом именно этой территории является не осязательный фактор, а бытовой. Учитывая, что поле граничит с давно сформированной деревней, подъезд к нему имеется полноценный - асфальтированный. По границе поля проходит линия электропередач и газопровод. В общем, все рисует перспективу освоения многодетными семьями этой земли вполне понятную и благоустроенную. Району, конечно, предстоит сделать еще немало. Однако завести газ и электричество на улицы от уже существующих веток гораздо проще, нежели начинать дело с нуля.

По большому счету, семьи, получившие землю в Красном, - настоящие счастливчики. Особенно это понимают те, кто стали первыми обладателями десяти соток по данной программе. В первый год распределения земель участки выдавали вблизи деревни Сатино. Тогда добраться до своего надела было непросто, поскольку отсутствовала полноценная дорога. Чиновники претензию услышали и дорогу отсыпали. Однако качество работы, мягко говоря, расстроило многодетных сатинцев.

- Дорога в Сатино к участкам многодетных сделана ужасно, из строительного мусора. Подъехать к участкам невозможно, - пишут в соцсетях одни боровчане.

- Центральную отсыпали для вида, а дальше полная «ж...а»! В этом году начали отсыпать и бросили, сыро было. У людей уже дом стоит под крышу, а подъехать теперь вообще не могут! - возмущаются друге.

Негодованиями боровчан мы поделились с главным хозяйственником Боровского района, замглавы администрации Сергеем ГАЛКИНЫМ. Он, в свою очередь, пояснил, что работы по обустройству дорог в качестве спонсорской помощи выполняют организации, занятые в разработке боровских карьеров. На данный момент они провели окюветивание и сняли дерн, после чего и насыпали щебень вместе со строительным мусором. Все это станет основой для верхнего слоя дороги, которую отсыплют сначала крупной, а потом мелкой фракцией щебня.

- В данном случае речь идет о внутридворовых дорогах. Что касается основного подъезда к сатинскому полю, где выделены участки для многодетных семей, то мы планировали сделать ее в последнюю очередь, чтобы большегрузы не разбили. Но если вопрос стоит так остро, то мы внесем изменения в планы, - пообещал Сергей Павлович.

Что касается срока окончания работ по обустройству всех дорог на «многодетном» поле, то она обозначена началом осени. 1 сентября данный вопрос должен быть закрыт полностью.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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