Владелец «Старого замка» обвинил жителей Козельского в предвзятости

В минувшие выходные в деревне Козельское, в Совьяках состоялось собрание жителей, или, как принято у местных говорить, - сход. Одна из тем встречи - навязшая как смола на зубах история с поместьем «Старый замок», которое, напомним, радо принять в своих стенах и взрослых за 15 тысяч в сутки с человека, и детей, правда, гораздо дешевле - всего 30 тысяч за два дня, за несколько десятков посетителей.

Забегая вперед, скажем, что сход получился «жарким», кое-кому даже понадобилась медицинская помощь.

ПЕРЕПИСКА НИ О ЧЕМ

Субботним хмурым утром на Сиреневой улице в деревне Козельское стали собираться люди. Был организован круглый стол, расставлены скамейки, здесь ждали гостей из Боровского района - представителей правоохранительных органов, прокуратуры и пожарного надзора. Пригласил сотрудников ведомств староста деревни Николай КРИВОЩАПОВ, который и организовал сход. На нем не могли обойти стороной ситуацию со «Старым замком».

Около двух лет назад владелец большого коттеджа Игорь ТАТАРИНСКИЙ начал сдавать дом в аренду. Вот только вся проблема в том, что буквально в нескольких десятках метров живут другие люди, которые оказались не готовы к активно отдыхающим гражданам. Николай Кривощапов однажды заметил, как в дом привезли группу детей. Он не на шутку забеспокоился, как бы новые гости тоже случайно не принадлежали к какой-нибудь секте, и написал заявление в соответствующие инстанции.

И вот с тех самых пор активные жители деревни соревнуются в эпистолярном жанре с полицией, прокуратурой, налоговой и другими службами, призванными порядок в государстве поддерживать и незаконные действия граждан пресекать.

ТОЧКА КИПЕНИЯ

На сходе много говорилось о коттедже, в основном слышались жалобы. Странно, что у Игоря Олеговича не нашлось защитников, вернее, только один - его родственник. Остальные же были настроены, мягко говоря, негативно.

Один из жителей деревни приезжает сюда, как он говорит, «набегами». Сам Сергей живет в Москве, а здесь приобрел участок, чтобы уезжать подальше от городской суеты.

- Раньше я никогда не убирал с участка электроинструменты, газонокосилку. Все же свои, даже замок на ворота никогда не ставил. А потом стали приезжать чужие, стал бояться. Откуда я знаю, кто это и что им в голову взбредет, начал прятать все, замок на сарай повесил, - говорит москвич.

Других жителей Козельского беспокоят больше дети. Для людей по-прежнему остается неизвестным, что происходит внутри стен «замка».

- Зимой, когда сюда приезжали, ходили в бахилах по улицам, а подом раскидали их по всей деревне, почему мы должны убирать за другими? А летом? У нас озеро рядом, так до ругани доходило, что нельзя тут местным купаться, мол, озеро - частная собственность! - возмутилась жительница деревни.

Кстати, «собственником» пруда оказался Борис Борисович, как позже выяснилось - тот самый родственник Игоря Татаринского, который пытался оказать ему поддержку.

Словесная перепалка по поводу детского отдыха и того, «чьи в лесу шишки», дошла до того, что у женщины случился нервный срыв, и ей пришлось вызвать Скорую помощь.

«ИМЕЮ ПРАВО!»

- Как гражданин Российской Федерации я имею право сдавать в аренду свою собственность. Председатель деревни постоянно присылает ко мне проверки, из полиции, ОБЭПа, прокуратуры, в общем, отовсюду, откуда можно, - с этих слов начал Игорь Татаринский беседу с журналистами.- Причем никаких нарушений выявлено не было, и все отказные письма у Кривощапова есть. Но он дальше продолжает настраивать людей против меня. То есть он провоцирует жителей деревни, провоцирует органы, которые уже, честно говоря, не хотят сюда ехать. Постоянно у меня проверки, постоянно одно и то же.

На вопрос, что за дети приезжают в дом предприимчивого соседа, тот ответил:

- У меня двое детей, и в Москве они ходят в кружок личностного роста. В свое время у других родителей возник интерес вывозить своих чад на природу, я им предоставил свой дом. Вот и все. Вопрос безопасности и все остальные вопросы курируют те люди, которые их сюда привозят. Родители соглашаются с этим, дают соответствующие документы, доверенности.

По словам Татаринского, жалуется на него только один «житель» и те, кто входят в состав его совета. Причем он рассказывает те вещи, которых реально не было.

НЕЧЕГО СКРЫВАТЬ?

Что интересно, при всей якобы открытости и честности Игоря Олеговича, пожарные, например, до сих пор не могут провести у него проверку. Он их попросту не пускает!

- В марте поступило заявление, чтобы мы проверили дом и дали оценку пожарной безопасности. Я лично разговаривал с Игорем Татаринским, и он, основываясь на своих правах, приписанных законом, сказал, что жилище неприкосновенно, и запретил проводить проверки, - заявил начальник пожарного надзора Боровского района Александр ЛАВРОВ.

Причем Александр Владимирович искренне недоумевает, чего так сильно боится владелец дома, ведь если нет никаких проблем - отлично, а если вдруг есть - выдадут предписания, и он все исправит.

- Собственник должен быть заинтересован в том, чтобы в его жилище никто не пострадал, тем более, если сюда массово приезжают дети. Я как начальник пожарного надзора, например, не хочу, чтобы там была гибель. Но он действительно имеет право не пускать нас, - резюмировал Лавров.

Однако сам Игорь Олегович объяснил свое нежелание усталостью от различных проверок, мол, он бы и полицию мог не пускать, но пускает. Да и уверенность в том, что чуть ли не у каждого сложилось к нему предвзятое отношение, видимо, заставляет не доверять начальнику пожарного надзора. Хотя тот ратует только за безопасность.

- Как только вы обойдете всю деревню с проверками, тогда можете и ко мне зайти. Любой дом может гореть, и количество детей, чуть больше, чуть меньше, никак не влияет. Проверяйте все дома, и я буду в общем списке. Я отказываюсь пускать вас, - заявил Игорь Татаринский Александру Лаврову на прощание.

ЛЮБИМОЕ МЕСТО ОТДЫХА

Кстати, что касается детей, то они - адепты студии развития личности для подростков и родителей «Mentors Studio». Курируется сия школа известным педагогом, пропагандирующим гуманизм Шалмоном АМОНАШВИЛИ, у которого, кстати, много последователей и ровно столько же критиков. Кто-то считает его деятельность сектантской, кто-то, наоборот, говорит о том, что он делает доброе дело. Но суть не в этом.

Найденные на просторах сети фотографии отдыха в «Старом замке» немного внесли ясность. Глядя на опубликованные снимки, можно видеть группы разновозрастных детей, мальчиков и девочек, которые кулинарят, занимаются спортом, участвуют в семинарах и делают поделки. С ними всегда несколько взрослых - учителей вышеназванной школы. Причем, в «Старый замок» они приезжают неоднократно, можно сказать, что это излюбленное место для загородного отдыха.

Тогда тем более непонятно, почему Игорь Олегович так старательно избегает пожарной проверки. И, как оказалось, кураторы в курсе, что в этом месте, куда они везут детей заниматься саморазвитием, еще вчера, возможно, кто-то шумно отмечал корпоратив.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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