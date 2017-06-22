Главой администрации Асеньевского стала женщина

Недавно в сельском поселении Асеньевское произошли кадровые перестановки. Предпосылкой стал уход с поста уже бывшего главы администрации Виктора ТИХОМИРОВА. На вакантное кресло руководителя претендовали сразу два человека - местный депутат Ирина ЖИЛЬЦОВА и замглавы администрации Кривского Александр КОЗЛОВ.

ДВА ПРЕТЕНДЕНТА

К слову, весь месяц, что кресло было вакантным, в должности исполняющего обязанности находилась Ирина Николаевна, которая является не только народной избранницей, но и руководителем одного из асеньевских Домов культуры. Она исправно приезжала на все планерки в администрацию, встречалась с жителями, в общем, вела себя как истинный руководитель.

Что касается, скажем так, оппонента Жильцовой, Александра Козлова, то он с Асеньевским был знаком больше понаслышке. Однако сам уклад жизни в сельском поселении, его проблемы и особенности Александру Сергеевичу близки - в Кривском он трудился не первый год, курировал сферу ЖКХ.

- Когда я узнал о конкурсе на должность главы администрации, решил подать документы и предложить свою кандидатуру, - рассказал Александр Козлов. - Свои шансы я в принципе оцениваю очень высоко, так как я много лет работаю в сфере ЖКХ, понимаю специфику. Так что, думаю, смогу принести пользу поселению.

Отметим, что конкурс на должность предполагает наличие определенной программы у кандидатов, которую они представляют комиссии Боровского района под руководством Ильи ВЕСЕЛОВА. Всего таких было назначено две, последняя состоялась в этот понедельник, где и решилась судьба будущего главы администрации.

ЗА ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ

Второе заседание районной комиссии по вопросу рассмотрения кандидатов на должность главы администрации сельского поселения Асеньвеское прошло в здании администрации за закрытыми дверями. После вердикта «судей» планировалась Дума, где сами асеньевские депутаты уже проголосуют за того, кто, по их мнению, принесет большую пользу в кресле руководителя.

Что примечательно, согласно предварительному голосованию, предпочтения у народных избранников разделились поровну - одинаковое количество голосов было отдано и за Ирину Николаевну, и за Александра Сергеевича. Поэтому понедельничное мероприятие обещало быть особенно интересным.

Второе, и финальное, заседание комиссии проходило в виде собеседования, если при первой встрече с кандидатом изучали документы и бумаги, то на второй - задавали вопросы, в которые входили планы по дальнейшему развитию поселения, видение его проблем и способов их решения и так далее.

Первой на «интервью» пошла Ирина Жильцова. Пробыв там буквально десять минут, Ирина Николаевна вышла, и было заметно, что она волнуется, что, собственно, депутат и подтвердила.

- Конечно, я переживаю. Я последний раз так называемые экзамены лет двадцать назад сдавала, - сказала Ирина Николаевна. - Но думаю, что все будет хорошо, о планах своих я рассказала, программу представила. Волнительно это все, безусловно, но будь что будет.

Забегая вперед, скажем, что дальнейшие события приняли неожиданныы поворот.

ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ

После того, как все кандидаты прошли собеседование, в зал заседаний пригласили депутатов для проведения Думы, где, напомним, они должны были выбрать нового главу администрации.

Заместитель главы администрации, управляющий делами администрации Боровского района Людмила СПИЧЕНКОВА, входящая в конкурсную комиссию, поделилась информацией с асеньевскими парламентариями.

Людмила Геннадьевна рассказал о втором этапе конкурса, напомнила о результатах предварительного голосования и в конце добавила, что Александр Козлов взял самоотвод.

- Александр Сергеевич написал заявление и снял свою кандидатуру на должность главы администрации, - сказала Людмила Геннадьевна. - Поэтому у нас остается один кандидат - Ирина Жильцова, которую депутаты сегодня выберут или нет.

С одной стороны такое решение Александра Сергеевича может вызвать вопросы - ведь он получил довольно неплохую поддержку на предварительном голосовании - 6 голосов за него и 6 за Ирину Николаевну. Да и уверенности в себе Александру Сергеевичу не занимать. Однако он, видимо, подумал, что поселение, знакомое Ирине Жильцовой как свои пять пальцев, все-таки ждет ее больше в качестве руководителя администрации.

Отметим, что обсуждать кандидатуру Ирины Николаевны асеньевские депутаты не стали - слишком хорошо они ее знают и слишком долго вместе работают. Поэтому после традиционного вступительного слова от единственного оставшегося кандидата перешли к процедуре голосования. В итоге из 9 собравшихся народных избранников, пятеро поддержали кандидатуру, один был против и трое воздержались.

Так что в этот понедельник Ирина Николаевна на районную планерку приедет уже не в качестве и.о., а полноценного руководителя администрации Асеньевского - и будет единственной женщиной во всем Боровском районе, занимающей подобный пост.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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