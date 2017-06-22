Балабановцы гадят на благоустройство

Недавно в Балабанове установили камеры наружного видеонаблюдения на городском туалете. Таким образом в муниципалитете решили «подглядывать» за посетителями, чтобы позже проверить: в полном ли объеме в бюджет Многофункционального центра обслуживания населения поступают средства от этого востребованного заведения. Однако, как оказалось, за справляющими нужду балабановцами администрация города готова следить не только в клозете.

12 июня, в рамках празднования Дня города Балабанова, был торжественно открыт сквер Молодоженов, расположенный на улице 1 Мая рядом со зданием администрации. Но, несмотря на состоявшееся торжество и парад невест, объект полностью ещё не готов. Подрядная организация продолжает укладывать плитку и готовится посеять газон.

Тем не менее, все эти тонкости не помешали некоторым жителям города по-свински отнестись к новому объекту благоустройства. Как рассказал глава администрации, после городского праздника одна нетрезвая парочка пришла в сквер, потанцевала, а потом справила нужду тут же.

- Женщина «присела» под балконом дома, а ее друг пристроился прям возле памятника Петру и Февронье! А в эти выходные кто-то влез на скульптуру, испачкав ее до самого верха грязью. Я не понимаю людей: мы делаем город красивым, а они позволяют себе такие хамские выходки, - разгневался градоначальник.

Чтобы впредь обезопасить сквер Молодоженов, Парфенов потребовал срочно установить камеры наружного наблюдения и вывести изображение с них на пульт дежурного ОВД и диспетчера, который дежурит в здании администрации.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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