Детскую площадку уберут в безопасное место

Администрация Балабанова размышляет над переносом детской игровой площадки, появление которой несколько лет назад неоднозначно было воспринято горожанами. Тогда, создавая общегородские пространства для детворы, чиновники «посадили» качели-карусели на перекрестке улиц Гагарина и Лесная. В результате юным балабановцам предложили играть практически на обочине автодороги.

Теперь, когда встал вопрос об очередном ремонте малых форм, администрация решила исправить ошибку своих предшественников.

- Эту площадку надо убирать с дороги. Ей там не место. Надо посмотреть, куда можно перенести то, что уцелело, добавить новые элементы, - пустился в рассуждения глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ.

Пока точного места переноса не найдено, но им может стать пустырь за магазином «Дикси» на ул. Лесной, где сейчас стоит только «коробка» для игр с мячом.

Между тем, заметим, что данная площадка - не единственная в Боровском районе, которая расположена в столь странном месте. Ранее в Боровске разбили мини-сквер с большой игровой зоной под горкой, на которой стоит здание администрации района. Учитывая географию города, нетрудно понять, что сохранность данного объекта обоснована его малой популярностью у боровской детворы, которой весьма далеко и не безопасно добираться до места игр.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Планы»