22.06.2017

Детскую площадку уберут в безопасное место



Администрация Балабанова размышляет над переносом детской игровой площадки, появление которой несколько лет назад неоднозначно было воспринято горожанами. Тогда, создавая общегородские пространства для детворы, чиновники «посадили» качели-карусели на перекрестке улиц Гагарина и Лесная. В результате юным балабановцам предложили играть практически на обочине автодороги.

Теперь, когда встал вопрос об очередном ремонте малых форм, администрация решила исправить ошибку своих предшественников.

- Эту площадку надо убирать с дороги. Ей там не место. Надо посмотреть, куда можно перенести то, что уцелело, добавить новые элементы, - пустился в рассуждения глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ.

Пока точного места переноса не найдено, но им может стать пустырь за магазином «Дикси» на ул. Лесной, где сейчас стоит только «коробка» для игр с мячом. 

Между тем, заметим, что данная площадка - не единственная в Боровском районе, которая расположена в столь странном месте. Ранее в Боровске разбили мини-сквер с большой игровой зоной под горкой, на которой стоит здание администрации района. Учитывая географию города, нетрудно понять, что сохранность данного объекта обоснована его малой популярностью у боровской детворы, которой весьма далеко и не безопасно добираться до места игр.

 

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Планы»

Опережая время

Николай Платошечкин поговорит с горожанами о деньгах и Центре тяжелой атлетики!

Виктор Бабурин: «От результатов нашей работы будет зависеть финансирование проекта «Городская среда»

В «объятия» нового ТЦ с манящим названием горожане упадут не скоро!

Губернатор рекомендовал Обнинску подтянуть темпы ИЖС

Городской парк ищет 8 миллионов на расчистку Репинского оврага
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2017

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
23
июня
2017


Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление