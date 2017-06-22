22.06.2017

Боровские школы незаконно наказывали учеников



Моя земля - мои правила! Смысл этой фразы в полной мере смогли оценить учащиеся боровских общеобразовательных учреждений, внутри которых в нарушение закона руководители установили свои меры воздействия на провинившихся воспитанников.

Как сообщила старший помощник прокурора Марина ИЗОТЕНКОВА, надзорное ведомство провело проверку деятельности образовательных организаций района и выявило локальные акты  учреждений, которые противоречат требованиям законодательства об образовании.

Сотрудники прокуратуры Боровского района установили, что в образовательных организациях района утверждены и действуют Положения «О наложении дисциплинарных взысканий на обучающихся».

В нарушение требований ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказа Минобрнауки России № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» Положения в боровских школах устанавливали виды дисциплинарных взысканий, которые не предусмотрены требованиями законодательства. В списке наказаний провинившихся учеников значился не только банальный строгий выговор, но и возмещение вреда, возложение обязанности принести публичное извинение и даже отстранение от занятий сроком до трех дней.

В нарушение п. 13 Приказа Минобрнауки России № 185 в Положениях наделялись правом наложения дисциплинарных взысканий на обучающихся не только директора школ, но и иные сотрудники образовательных учреждений.

Также в Положениях отсутствовали сведения о сроках действия дисциплинарных взысканий и порядке обжалования дисциплинарных взысканий.

В итоге прокуратура Боровского района внесла 14 протестов с целью приведения Положений муниципальных образовательных учреждений района в соответствие с действующим законодательством. Все они уже рассмотрены и удовлетворены.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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