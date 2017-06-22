«Не для себя стараемся!»

Илья Веселов поручил организовать маршрут автобуса до Куприно!

Жители деревни Куприно, сельского поселения Совьяки живут, что называется, отрезанными от цивилизации. Ведь связи с внешним миром, которую мог бы легко обеспечить общественный транспорт, у людей нет!

Уставшие тратить по несколько часов на попытку добраться, например, в Боровск люди, завалили районную администрацию жалобами и письмами с просьбой организовать им автобус. Но это сделать, как оказалось, не так-то и просто.

СЛИШКОМ МНОГО УСЛОВИЙ

Как рассказал директор ООО «Боровск-Авто» Юрий СОЛОВЬЕВ, основная загвоздка, мешающая открыть маршрут в Куприно, кроется в Федеральном законодательстве.

- Во-первых, на дороге необходимо асфальтное покрытие, ее ширина должна составлять не менее шести метров без учетов обочины. Также требуется наличие разворотного кольца полностью соответствующее требованиям транспортной инспекции, плюс ко всему остановочный павильон и место отстоя, - сказал Юрий Иванович.

Сами понимаете, что в Куприно никакого асфальта нет, и в принципе не предвидится, вместо него там щебенка.

Плюс ко всему, как добавил Юрий Иванович и сам выезд из Куприно на федеральную трассу тоже не соответствует нормам. Ни полосы торможения, ни разгона, резкий переходи из щебенки в асфальт.

- Очень многое нужно привести в соответствие с нормами. Если брать ту же разворотную площадку, то она в принципе отсыпана щебенкой, но имеет много неровностей. Другого подходящего места в Куприно нет, - подчеркнул Соловьев.

И это действительно так. Единственным местом, куда мог бы приезжать автобус и откуда уезжать, является площадка возле местного магазина - она хотя бы соответствует размерным нормам. Понятно, что на узких деревенских улочках разворотное кольцо организовать невозможно.

Третья сложность, снова обусловленная ФЗ - требование именно к транспортному средству. Это должен быть автобус с минимальной вместимостью 25 мест, если меньше - транспортная инспекция вправе наложить штраф.

- Есть ряд требований, которые мы обязаны исполнить. Самые основные - обязательное наличие асфальтного покрытия и автобуса соответствующих параметров, - подытожил директор ООО «Боровск-Авто».

ШТРАФОВАТЬ НЕ ЗА ЧТО?

Однако в противовес Соловьеву выступил руководитель администрации Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ.

- Я не вижу критических аргументов против организации транспорта. Есть населенный пункт, где живет достаточное количество людей, и они просят организовать им автобус. Нужно подумать, как это сделать. Давайте поговорим с транспортной инспекцией, мы же не для себя лично просим, а для народа, - сказал Илья Борисович.

Кстати сказать, в Боровском районе есть положительный пример - в деревне Семичево, сельского поселения Асеньевское ездит автобус - по щебенке, считайте, что с нарушениями. Но так как маршрут был организован до принятия поправок в ФЗ, где требуется асфальт и прочие прелести, штрафовать не за что.

- Понятно, что если мы будем до последней буквы соблюдать все требования, то мы можем людям сразу сказать - не ждите, ничего у вас не будет. А у нас задача другая. У нас есть маршруты, по которым в аналогичных условиях осуществляются перевозки - в Семичево, например. Вот давайте и в Куприно представим себе, что автобус появился до всех новых требований, - сказал глава.

На данный момент Илья Веселов поставил задачу перед ответственными лицами, продумать все возможности организации транспорта, максимально небюррократично и обязательно подключать его ко всем переговорам и перепискам.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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