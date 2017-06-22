22.06.2017

В Балабанове переделают остановки



В прошлом году в Балабанове проложили первый автобусный маршрут по городу. Необходимость в бюджетном виде транспорта в данном муниципалитете назрела давно, однако реализовать давнюю мечту горожан органы власти решились только после запуска новой поликлиники на гагаринском поле, добрать до которой пешком больным определенно непросто.

Поскольку маршрут даже в процессе проработки претерпел изменения, никто не мог говорить с уверенностью о том, что он станет постоянным и не «пойдет» по другим улицам. Именно поэтому администрация города утвердила временные остановки по ходу следования пассажирского транспорта. Спустя год стало понятно, что маршрут себя оправдал, а потому возникла необходимость оборудовать полноценные места посадки и высадки граждан.

В начале июня состоялся конкурс, по итогу которого подрядная организация вышла на объект. И несмотря на то, что на сегодняшний день работа полностью не завершена, глава администрации Балабанова Вячеслав ПАРФЕНОВ уже недоволен качеством выполненных работ.

- Я не хочу видеть, как наши горожане по лужам и неровностям будут топтаться, ожидая автобус, - заявил градоначальник.

Он потребовал, чтобы его подчиненные заставили подрядчика переделать проблемные участки и, если надо, снять и положить асфальт заново. Кроме того, он напомнил о необходимости своевременно контролировать ход выполнения работ, чтобы впредь не возникало подобных ситуаций.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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