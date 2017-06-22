Ничего никому не скажу?

Директоров управляющих компаний заподозрили в молчаливом противодействии федеральной программе.

Как солнце среди туч, в мае на Калужскую область обрушилось счастье в виде 263 миллионов рублей, выделенных федеральным бюджетом на программу «Формирование комфортной городской среды». Такому подарку обрадовались все: органы исполнительной и представительной власти муниципалитетов. Еще бы, считай, за чужие деньги у них появилась возможность благоустроить дворы своих населенных пунктов!

Однако в Балабанове жители с опаской отнеслись к предложению стать участниками «пилотного» проекта. Доля вины в этом, считают в местной администрации, лежит на управляющих компаниях, директора которых, якобы, не заинтересованы в том, чтобы преображение территорий домов прошло мимо их карманов.

МЕТРЫ СОМНЕНИЙ

Опасения жителей Балабанова понятны без особых умозаключений: бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и попасть в нее добровольно захотели единицы. Согласно правилам программы, жители должны не только общим собранием большинства письменно подтвердить свое добровольное участие, высказать пожелания и совместно с администрацией разработать проект обновления своей придомовой территории, но и в итоге стать собственниками всего этого.

Достигается это простым межеванием земельного участка, подлежащего участию в программе. Не секрет, что на сегодняшний день большая часть горожан коллективно владеют исключительно теми квадратными метрами, на которых стоит их многоквартирный дом. Брать территорию рядом никто не хочет, опасаясь большого земельного налога, который может стать непосильным бременем для них.

Опасением на пустом месте эту ситуацию не назовешь. Недавняя переоценка кадастровой стоимости земли, проведенная на уровне государства, уже заставила не только юридических, но и физических лиц оспаривать новые суммы налога в судах. А потому разговоры о том, что земельный налог - местный, и муниципалитет вправе сделать его нулевым для определенной категории, результата не возымел. Все понимают: какие бы хорошие ребята не заседали сегодня в балабановской Думе, на смену им придут другие. Станут ли они соблюдать такое налоговое соглашение - непонятно, а постоянной силы оно не имеет. Следовательно, в любой момент любой созыв Думы совершенно правомерно способен отменить преференции и взвинтить налог до допустимого законом предела.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ

Что говорить, если самые активные, продвинутые и независимые сообщества города - ТСЖ послушали и решили остаться в сторонке. Заявлять о своем окончательном нежелании принимать участие в программе и претендовать на благоустройство дворов за счет государства (доля участия собственников жилья - 1% от общей стоимости работ) они не стали. Просто решили пока понаблюдать за происходящим. Дескать, программа рассчитана на пять лет, 2017-й - первый год, а памятуя поговорку о блинах, в данной ситуации предпочтительнее «впрыгнуть в последний вагон».

Как пример - ТСЖ «Лесная», правление которой провело собрание своих жителей. На нем граждане и заявили, что не горят желанием платить земельный налог за детскую площадку во дворе, по той причине, что двор - проходной, и катаются на его качелях все подряд.

Их соседи из ТСЖ «Надежда» даже и опрос жителей не проводили. Председатель, прекрасно зная заранее реакцию членов общества, которым не первый год исполнительная власть обещает отремонтировать внутридворовой проезд, одновременно выполняющий функцию тротуара, решил пройти испытание чужим опытом.

В итоге, город смог найти дома, жители которых хотят перемен и согласны забрать отмежеванную землю, но их участие - чистое исключение из правила, хотя глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ с этим вряд ли согласится.

ЛЮБОВЬ ЗА ДЕНЬГИ

Каждый человек должен любить дело, которым занимается. Иначе - считай, пропало! В случае с управляющими компаниями, обслуживающими многоквартирные дома города, эта - аксиома, без соблюдения которой у них могут пропасть деньги, которые они зарабатывают на жителях.

Однако коварство программы «Формирования комфортной городской среды» таково, что оставляет УК за бортом. Деньги идут из трех уровней бюджетов, конкурс на их освоение - работы по благоустройству проходит на электронной площадке, где и определяется победитель. Следовательно, надежды на то, что от этого «пирога» частным коммунальщикам удастся что-либо отщипнуть, нет никакой. Получается, директорам УК, на которых администрация возложила миссию «глашатаев», вовсе невыгодно согласие домовладельцев на участие в программе.

- Вот попросил Руслана ЖАДЬКОВА переговорить с жителями дома напротив магазина «Дикси» на улице Дзержинского. У них там дорога плохая. Так он мне ответил, что граждане не захотели участвовать. А вот если бы он сам решил эту дорогу отремонтировать, за средства жителей, то тогда уговорил бы их точно, - рассуждал глава администрации об активности директора УК «РЭУ-1».

Мнение о незаинтересованности управляющих компаний в благоустройстве дворов поддержали и представители дома №5 на ул. Лесной. Кстати, этот дом на 2017 год вошел в программу. Но произошло это не после общения с представителем своей УК, а благодаря «сарафанному радио», которое и привело жителей дома в стены администрации со списком желаний.

ИНИЦИАТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Есть ли действительно вина местных УК в пассивности населения, однозначно сказать нельзя. С одной стороны, директора частных коммунальных компаний на совещаниях, посвященных программе, были весьма активными, предлагали свои варианты, где можно было бы приложить федеральный рубль с пользой.

К примеру, руководители УК «СЕЗ» Рита ЧЕРНЫШЕНКО и УК «РЭУ» Татьяна МАЛАШИНА указали на улицу Московскую, предложив отремонтировать дорогу от № 2 до № 10. Причем заявили: если сделать ее качественно, разработав проект с освещением, расширением и прочими удобствами, то жители других микрорайонов тоже захотят таких перемен. Да и упомянутый выше Руслан Жадьков на своей территории предложил дома для благоустройства. Тем не менее, ни один из предложенных УК вариантов не сработал.

Стал ли земельный налог единственной «пугалкой» для балабановцев, или частные коммунальщики нашли еще поводы для того, чтобы желание жителей не проснулось, - не важно. Соискатели на текущий год уже определены. Что касается участия в программе на последующие годы, то гражданам остается пожелать вовсе не активности УК, а собственной инициативности.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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