В Боровском районе вновь надеются на молодых специалистов

Систему здравоохранения Боровского района нельзя назвать идеальной и работающей как часы. Как и в любой сфере, здесь существует ряд проблем. Но даже при всей картине - жесткой нехватке медицинского персонала, плохом состоянии фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), маленькие достижения и поводы для гордости все же имеются.

ДВОЙНАЯ НАГРУЗКА

Как известно, в Боровском районе функционируют три больницы, столько же поликлиник, две амбулатории и одиннадцать ФАПов. К сожалению, два акушерских пункта находятся в аварийном состоянии, а ремонт их обойдется в круглую сумму. Поэтому было принято решение закрыть их.

Кстати сказать, небольшим поводом для гордости является то, что в Боровском районе в этом году не был сокращен коечный фонд. Отметим, что таких муниципалитетов во всей Калужской области не так уж и много.

Как рассказал районный главврач Владимир ЛОГУТЕНОК, в настоящее время в составе больниц функционируют 311 коек, из которых 252 круглосуточных.

- Пациентов стало больше, нагрузка повысилась, но врачи стараются справиться, несмотря на то, что им приходится работать чуть ли не с двойной нагрузкой, - отметил Владимир Александрович.

Такой скачок в количестве нуждающихся в лечении обусловлен тем, что в летний период в Боровский район приезжают москвичи на свои дачные участки и обращаются за медпомощью к местным врачам.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ОСМОТР

Еще одним достижением для системы районного здравоохранения можно считать снижение смертности среди работоспособного населения и детей. Как подчеркнул Владимир Логутенок, в Боровском районе самые лучшие показатели из всей Калужской области. Вместе с этим, наблюдается положительная тенденция в рождаемости. В итоге в муниципалитете народу умирает меньше, а рождается больше.

Продолжая тему «о хорошем», Владимир Александрович не смог не заметить отличную организацию работы по диспансеризации населения.

- Несмотря на кадровый дефицит, медики прилагали большие усилия для обеспечения диспансеризации населения. Приходилось приглашать бригады из других муниципалитетов, но могу сказать, что на сегодняшний день у нас осмотрена бóльшая часть жителей, - заявил районный главврач.

И все же главной проблемой для Боровского района по-прежнему остается дефицит кадров. Как обычно, снять напряжение в этом направлении главврач ЦРБ надеется с помощью выпускников медицинских вузов.

- По договоренности с ИАТЭ, мы ожидаем 8-9 молодых специалистов в этом году. Это позволит укомплектовать балабановскую поликлинику до конца, так как среди всех медучреждений самая тяжелая ситуация с кадрами именно там, особенно это касается узких специалистов, - поделился Владимир Логутенок.

Увеличением штата сотрудников в боровском здравоохранении надеются решить сразу несколько проблем: снизить количество жалоб и сократить время ожидания приема врача, в том числе и по электронной записи.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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