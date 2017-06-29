Жители Комлево жалуются на отсутствие воды, хотя сами в этом виноваты

В деревне Комлево сельского поселения Совхоз Боровский уже не первый год наблюдаются проблемы с водоснабжением. Начиная с практически полностью изношенных сетей, которыми много лет никто не занимался, заканчивая тем, что у людей пропадает вода, порой и на несколько дней.

Но, как оказалось, причина плохого водоснабжения кроется как раз не в халатности ответственных лиц, а в самих людях.

ДВЕ БЕДЫ: ВОДА И СВЕТ

Если говорить о сетях, состояние которых руководитель администрации Совхоза Боровский Антон МАСНЯК совершенно открыто называет ужасным, то они достались Боровскому району, так сказать, по наследству от МУП ЖКХ «Боровский район».

- Сети, мягко говоря, в плачевном состоянии - прорыв на прорыве, и конца этому не видно. Мало того, что они старые, так еще люди самостоятельно брались их чинить, меняли трубы, с большего на меньший диаметр, что тоже неправильно и является проблемой, - сказал Антон Александрович.

Со скважиной, откуда в деревню поступает вода, все более менее стабильно - недавно поставили новый насос, высокочастотное оборудование, обновили систему. В общем, все необходимые мероприятия для того, чтобы обеспечить людей бесперебойным водоснабжением, администрация, со своей стороны, выполнила.

Но, тем не менее, и местным властям, и на уровень района продолжают поступать жалобы от жителей на плохое водоснабжение или его полное отсутствие по несколько дней.

- Подобная ситуация складывается из-за проблем с электричеством, - пояснил Антон Александрович. - В Комлево очень слабое напряжение по трем фазам, одна вообще не работает, и необходимо сделать перефазировку.

ЖАДНОСТЬ КОМЛЕВЦЕВ СГУБИЛА?

Но, как уверен глава администрации, даже при такой ситуации с электросетями вполне можно было бы жить, если бы не одно но - жители, которые по выходным дням (чаще всего) начинают вести активную деятельность: включают болгарки, например, и другие электроприборы, потребляющие большое количество энергии.

- Из-за огромной нагрузки на электросеть станция отключается, и вода перестает поступать жителям. Также есть очень много недобросовестных товарищей, которые сами лезут перекрывать воду, чтобы на одной улице было все хорошо, а на другой вообще не было. Недавно даже к участковому пришлось обратиться, - сказал Антон Масняк.

Кстати, помимо любителей закручивать вентили, нашлись и те, кто самостоятельно врезался в водопровод, тем самым нарушив циркуляцию и контур водоснабжения. Таких в Комлево, благо, не так уж и много - всего пятеро, и с ними, как сообщил Антон Александрович, будет вестись работа.

- Более того, большинство сетей в Комлево сейчас расположены на частных участках, и когда мы пытались провести инвентаризацию, то многие не пускали, не давали копать, чтобы проверить состояние труб, - посетовал глава администрации.

Кстати сказать, фанатов врезаться не в свои сети в поселении много. Например, в Кабицыно некие люди решили проложить несанкционированную канализацию. Напомним, что с этим администрация пообещала разобраться еще месяц назад и привлечь к ответственности собственников, но пока ничего сделано не было. Видимо, эта ситуация не является сейчас приоритетной для администрации, несмотря на то, что слив неочищенных стоков происходит в десятке метров от жилых домов.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

Тем временем

НАПРЯЖЕНИЕ ПРОВЕРИТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИБОР!

- В Комлево выезжала бригада электриков, чтобы проверить напряжение, отмечу, что качество соответствует нормам. Я понимаю, что подобная стабильная ситуация в деревне непостоянна, поэтому был установлен прибор качества, он делает съем показаний за семь дней и потом дает расшифровку, то есть что происходит с напряжением в течение недели, учитывает скачки, время, когда они происходят, и так далее. По итогу будем смотреть и, исходя из данных, принимать определенные меры.

Начальник районных электросетей Андрей ПОПОВ

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