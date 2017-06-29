29.06.2017

Неудачливый угонщик вернулся на место преступления за телефоном и водкой



Увидеть в лицо преступника, посягнувшего на личное имущество, случается далеко не каждому потерпевшему. Но жителю Ермолина повезло: утром, открыв дверь своего автомобиля, он обнаружил мирно спящего в нем незнакомого мужчину. Как оказалось позже, им был 18-летний боровчанин, ранее судимый за имущественные преступления.

Как позже удалось выяснить сотрудникам ОМВД по Боровскому району, накануне вечером подозреваемый совершил попытку угона транспортного средства. Он взломал дверной замок автомобиля, забрался внутрь и при помощи проводов, вырванных из приборной панели, пытался завести двигатель. Однако выпитое ранее спиртное усыпило молодого угонщика прямо на месте преступления, где его с утра и обнаружил владелец автомобиля.

Но мирной встречей с сотрудниками полиции эта история сразу не закончилась. Потерпевший и пьяный «шумахер» успели повздорить, после чего последний даже ушел с  места несостоявшегося угона. Но через несколько минут он вернулся, заявив, что забыл в чужой машине свой телефон. Поиски мобильника оказались весьма плодотворными, поскольку во время них была найдена бутылка водки. Ее злоумышленник тут же спрятал в свой карман и собрался совершить отчаянный в его состоянии поступок - побег. Но прибывшие сотрудники полиции помешали планам 18-летнего боровчанина и задержали его.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и ч. 1 ст. 161 УК РФ «Кража». Пока ведется следствие, неудачливому угонщику и воришке можно не раз прокрутить в голове события этого дня - наполненного событиями и приведшего к неминуемым последствиям.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Ну и ну!»

В Обнинске попрошайки спекулируют на отзывчивых горожанах!

Фрики Обнинска

Не рой другому яму...

Роботы исполнительной системы

Ермолинский «Фокус»

«Заплатки» на кабицынском хайвее развалились
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2017

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
02
июля
2017


Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление