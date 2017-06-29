Неудачливый угонщик вернулся на место преступления за телефоном и водкой

Увидеть в лицо преступника, посягнувшего на личное имущество, случается далеко не каждому потерпевшему. Но жителю Ермолина повезло: утром, открыв дверь своего автомобиля, он обнаружил мирно спящего в нем незнакомого мужчину. Как оказалось позже, им был 18-летний боровчанин, ранее судимый за имущественные преступления.

Как позже удалось выяснить сотрудникам ОМВД по Боровскому району, накануне вечером подозреваемый совершил попытку угона транспортного средства. Он взломал дверной замок автомобиля, забрался внутрь и при помощи проводов, вырванных из приборной панели, пытался завести двигатель. Однако выпитое ранее спиртное усыпило молодого угонщика прямо на месте преступления, где его с утра и обнаружил владелец автомобиля.

Но мирной встречей с сотрудниками полиции эта история сразу не закончилась. Потерпевший и пьяный «шумахер» успели повздорить, после чего последний даже ушел с места несостоявшегося угона. Но через несколько минут он вернулся, заявив, что забыл в чужой машине свой телефон. Поиски мобильника оказались весьма плодотворными, поскольку во время них была найдена бутылка водки. Ее злоумышленник тут же спрятал в свой карман и собрался совершить отчаянный в его состоянии поступок - побег. Но прибывшие сотрудники полиции помешали планам 18-летнего боровчанина и задержали его.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и ч. 1 ст. 161 УК РФ «Кража». Пока ведется следствие, неудачливому угонщику и воришке можно не раз прокрутить в голове события этого дня - наполненного событиями и приведшего к неминуемым последствиям.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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