«Том Сойер Фест» остается в Боровске

25 июня в Боровск приехал «Том Сойейр Фест» - фестиваль, главная идея которого заключается в сохранении исторической среды городов силами волонтеров. За два минувших года «Том Сойер Фест» побывал в Самаре, Казани, Бузулуке, и вот теперь добрался до Боровска.

В первый рабочий день немногочисленные участники фестиваля провели подготовительные работы для восстановления дома №22 по ул.Ленина, который решено было отремонтировать в рамках "Фестиваля добрых дел". Силами добровольных помощников была окошена трава вокруг, подготовлены площадки для установки строительных лесов и началась очистка от старой краски деревянных фасадов дома.

Предстоящая работа обещает быть весьма трудоемкой, а потому всех. Кто не равнодушен к облику старинного Боровска, приглашают принять участие в фестивале.

- Силами волонтеров мы начинаем движение восстановления старинных домов. На фоне разрушений домов "предпринимателей" с тугими кошельками, волонтеры своими силами, с помощью неравнодушных спонсоров и профессиональных реставраторов , архитекторов и строителей принимают участие в восстановлении внешнего вид старинных домов. Я думаю, наше движение еще наберет свою силу, - прокомментировал первый шаг участник и один из организаторов боровского фестиваля «Том Сойер Фест» директор ТИЦ «Боровский край» Владимир КОБЗАРЬ.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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