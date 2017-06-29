29.06.2017

Шахматисты сразились на юбилейном турнире



24 июня в Балабанове прошёл Открытый турнир по быстрым шахматам, посвящённый 45-летию города. Спортивные баталии развернулись в новом доме Шахматного центра «64» имени академика М.В.Бирюкова на ул. Лесной.

При открытии турнира Глава города Сергей СУДАКОВ отметил, что шахматы в Балабанове стали набирать обороты с приходом нового тренера, кандидата в мастера спорта, который всё своё время проводит с учениками и коллегами-ветеранами. Новшеством в городе стала открытая Шахматная уличная доска, на которой может сразиться любой желающий!

В юбилейном турнире приняли участие 24 шахматиста Боровского и Малоярославецкого районов, а также из Обнинска.

В упорной борьбе достойный титул Победителя турнира завоевал ермолинец Николай ПОЛКОВНИКОВ. Второе и третье места достались Александру и Виктории ЗАЙЦЕВЫМ соответственно.

Лучшим среди школьников стал Вячеслав БОДАКОВ. А из числа ветеранов победу одержал Александр ВЫСТАВКИН. Лучшим гостем турнира стал Артём ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ из  Малоярославца. Самым юным участником турнира на этот раз стал 8-летний Даниил РАТНИКОВ, а самым возрастным - 82-летний Николай ГУЩИН, 82 года.

Турнир прошёл на высоком подъёме и в тёплой дружеской обстановке. Гостем турнира был исполнительный директор Шахматной Федерации города Обнинска Игорь  СОКРУСТОВ, а организовать судейство помог Александр ГАЛАНИНОВ из Малоярославца.

Пресс-служба МУ «ЦФиС» МО ГП «Город Балабаново

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