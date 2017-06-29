Нестационарные торговые объекты ликвидируют в три этапа

Работа по ликвидации в Балабанове нестационарных торговых объектов вышла на финишную прямую. В ближайшее время павильоны, уродующие своим видом облик города, будут демонтированы их владельцами либо силами муниципалитета. Об этом сообщила начальник правового отдела Галина ВОРОНЦОВА.

Напомним, что еще весной глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ потребовал провести ревизию всех НТО и убрать из города объекты, у которых закончился срок аренды на муниципальную землю. Данный приказ коснулся не всех павильонов, а только тех, чье состояние давно перестало соответствовать современным требованиям предоставления торговых услуг либо установленным с нарушениями. Некоторым представителям малого бизнеса оставили право работать на прежнем месте, если они приведут свои объекты в порядок. К примеру, таким путем пошли предприниматели, осуществляющие свою деятельность на площадке между рынком и привокзальной площадью. Выполнив проект реконструкции и согласовав его с администрацией города, два «мелких» бизнесмена в едином стиле построили новые торговые павильоны, которые сейчас выделяются на фоне соседей своей благоустроенностью.

Однако не всем удастся остаться на «насиженных» местах. Так, магазин, расположенный на перекрестке ул. Гагарина, неминуемо ожидает снос. Правовой отдел администрации уже потребовал от собственника демонтировать незаконно выложенные кирпичом стены и железную палатку внутри них.

Отметим, несмотря на жесткость по отношению к владельцу НТО, предпринимателю, арендующему это помещение, чиновники пошли навстречу, пообещав выделить землю для собственного магазина. Комментируя данную ситуацию, Вячеслав Парфенов завил, что он не собирается оставлять без заработка главу многодетной семьи и готов поддерживать малый бизнес в городе, если он будет соответствовать российскому законодательству и муниципальным правоустанавливающим актам.

Кроме кирпичного магазина, демонтажу подлежат и металлические павильоны, установленные на той же улице рядом с СОШ №4. Градоначальник считает, что поблизости от образовательного учреждения не должны находиться НТО, ухудшающие облик прилегающей территории и рядом с которыми возникают транспортные проблемы.

Вторым этапом ликвидация коснется НТО в центре города, о чем владельцев также оповестил юротдел администрации. А финальный аккорд раздастся на ул. Дзержинского, где наиболее проблемными участками являются земли, не принадлежащие муниципалитету.

Практически все павильоны вдоль автодороги, то есть перед забором, огораживающим некогда военный городок, стоят на федеральной земле в полосе отвода трассы А-108. Поэтому для решения этой задачи Вячеслав ПАРФЕНОВ обещал прибегнуть к помощи обслуживающей организации «Центрмагистраль».

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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