«Водоканал» подарит сити-менеджеру трубу

В Балабанове несколько лет не могут устранить порыв на трубопроводе ХВС на ул. Кооперативной. Решение этой проблемы даже успело стать частью предвыборных обещаний местных депутатов, которые уже три года исполняют свои полномочия. Тем не менее, водяной свищ так и не устранили.

В начале года приступить к ремонтным работам местное представительство «Калугаоблводоканал» обещало, «как потеплеет». Однако середина июня, вероятно, показалась «водяным» плохим периодом для проведения работ. Свое промедление они объяснили просто - было сыро.

Такой ответ «взвинтил» главу города Сергея СУДАКОВА.

- А вы зимы подождите, нормально будет! - выпалил Сергей Алексеевич.

Коллегу поддержал глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ, который заметил, что к работам пора приступить и закрыть эту тему раз и навсегда. Однако после этого разговора прошла неделя, а порыв так и остался не тронутым «водяными».

Тем не менее, надежду на ремонт в балабановской администрации не теряют. Как заявил сити-менеджер, руководство «Калугаоблводоканала» пообещало устранить давнюю проблему за время отпуска чиновника.

- С понедельника я ухожу в отпуск, во время которого у меня будет день рождения. И сделанный ремонт станет еще одним подарком к моему личному празднику, - оповестил Вячеслав Викторович.

По словам градоначальника, сотрудники водного предприятия до сих пор не приступили к работам на ул. Кооперативной, заявляя, что у них нет трубы нужного диаметра. Но за указанный выше срок ее найдут и установят.

Кроме этого, он отметил, что продолжает ждать и обещанный ранее подчиненными подарок в виде ликвидации в городе всего бесхозного автотранспорта.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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