Не было бы счастья...

Ермолинских депутатов объединил неизвестный «злодей».

На выходных в деревне Русиново городского поселения Ермолино произошло возмутительное событие. Некто неизвестный слил, предположительно, горюче-смазочный материал прямиком в Протву!

Люди, пришедшие посреди дня в местный храм, вместо чистой реки, протекающей неподалеку, с ужасом обнаружили черное пятно, которое плотной кляксой растекалось по всей поверхности.

ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ

Не откладывая дело в долгий ящик, местное население сразу же обратилось в ЕДДС Ермолина с просьбой прислать на место сотрудников МЧС. Диспетчеры, в свою очередь, оповестили ермолинского депутата Людмилу ЗАХАРОВУ, так как она уже довольно долгое время приглядывает за храмом и знакома как с людьми, так и с местностью от и до.

Как поделилась своими впечатлениями Людмила Владимировна, такого в Русиново прежде никогда не было, и это очень возмутительно. Приехав на место, народная избранница сразу же осмотрела водоем, не побоялась опустить руку в реку, чтобы понять природу разлившейся по поверхности воды субстанции.

Другой депутат Ермолина, Денис ГРАБЕНКО, также присутствовал при инспекции водоема.

- Людмила Владимировна набрала в банки воду, мы пытались на взгляд понять, что это. Но, по моему мнению, это похоже на отработанную массу. Скорее всего, слив произошел в колодцы, расположенные выше течения. Они постоянно открыты, никем не контролируются и ни к чему не подключены. И вот так постепенно и дошло до реки. То есть слили наверху, а пятно выплыло уже здесь, возле храма, - сказал Денис Игоревич.

Отметим, что двое народных избранников - далеко не единственные, кого зацепила эта ситуация. Максимально оперативно отреагировал и глава администрации Ермолино Олег ЗАПОЛЬСКИЙ, который также прибыл на место вместе с сотрудниками МЧС и лаборатории.

- На место происшествия выехали все службы и провели необходимые мероприятия. По состоянию на сегодняшний момент, мы работаем над решением проблемы, выясняем масштабы нанесенного ущерба. Правоохранительные органы, в свою очередь, занимаются розыском лиц, причастных к нарушению природоохранного законодательства, - сказал Олег Константинович.

НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ?

Кстати сказать, как поговаривают люди, подобные выбросы - не в первый раз, и в прошлые годы какие-то «добрые дяди» тоже сливали в Протву всякую гадость, видимо, чувствуя полную безнаказанность.

- Ситуация возмутительная! Насколько я слышал, разговаривая с людьми, действительно такие вещи повторяются из года в год. Не буду утверждать, что именно такого характера выбросы, но говорят, что они разноплановые, - сказал Денис Грабенко.

Что интересно, эта ситуация с выбросом, предположительно, ГСМ в Протву очень объединила всех депутатов. Даже несмотря на то, что на Думе они могут спорить, придерживаться разных мнений и даже уходить в жесткую оппозицию - сейчас они показывают удивительную сплоченность.

- Эта проблема коснулась всех нас. Не только депутаты, но и власть, и люди возмущены до глубины души. Наверное, это тот самый редкий случай, когда народные избранники заодно и придерживаются одинаковой позиции, - резюмировал Денис Игоревич.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ

Прокуратура Боровского района также подключилась к ситуации с несанкционированным сбросом в Протву.

- Мы сейчас проводим проверку совместно с Росприроднадзором, ждем от них официального решения. На данный момент стоит вопрос о ликвидации последствий, продумывается комплекс мероприятий. Решение данного вопроса у нас на повестке дня и имеет высокий приоритет, - обозначил позицию своего ведомства прокурор Боровского района Александр ЕГОРОВ.

По его словам, один из наиболее важных пунктов сейчас - привлечение специалистов и обезвреживание водного пространства.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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