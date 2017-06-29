Деньги за участие

Парфенов хочет первым схватить «тапки».

Молодость - время желаний и нескончаемых планов, и с этим у главы администрации Балабанова Вячеслава ПАРФЕНОВА все в порядке. Не хватает пока только инициативности населения, которое предпочитает ждать и смотреть.

Однако такая позиция не устраивает градоначальника, который мечтает о больших деньгах и проектах.

«ПИОНЕРЫ»

В Балабанове завершились работы по поиску участников в программе «Формирование комфортной городской среды». В итоге 5,1 млн рублей, выделенные из федерального бюджета, достанутся дворовым территориям на 50 лет Октября, 2/1, Лесной, 5 и Боровской, 11. Жители именно этих домов проявили интерес к участию, не побоявшись стать первыми «ласточками» новой госпрограммы.

Среди тех, кто мог бы претендовать на часть от пяти миллионов, могли оказаться ТСЖ «Лесная» и Гагрина, 21. Однако жители этих дворов испугались, что налоговое бремя за землю, которую после благоустройства «откадастрят» и передадут в общую собственность жителям, станет для них непосильным. Пока они, как и несколько других адресатов, решили понаблюдать со стороны.

ДВА ВАРИАНТА

Замглавы администрации Алексей СТЕПАНОВ эту позицию никак комментировать не стал, только лишь сослался на некий документ, который обязывает до 2020 года каждый муниципалитет «откадастрить» и передать гражданам земли дворовых территорий.

- В данном случае ситуация такова, что жителям передадут эти земли либо благоустроенными, либо неблагоустроенными, - сделал нехитрый вывод чиновник.

В общем, как говорится, от судьбы не уйдешь, но повлиять на ее качество в состоянии каждый. Если граждане проявят инициативу и подадут заявки на участие в программе, то в итоге получат отремонтированный асфальт у дома с гарантийным сроком обслуживания и прочие элементы благоустройства, которые пожелают сами. Если же инициатива останется на нуле, то владеть балабановцы будут разбитой и неухоженной придомовой территорией.

НА РАЗГОВОР

В администрации прекрасно понимают причины страхов населения, но ждать, когда они развеются сами собой, не хотят.

- Кто первый встал - того и тапки! Мы должны одними из первых подать заявку на участие в программе на 2018 год. Тогда у нас будет шанс получить больше денег! Два-три миллиона меня не устроят! - заявил Вячеслав Парфенов.

Желая иметь преимущество в кроссе за «тапками», глава администрации дал указание своим сотрудникам организовать в микрорайонах города встречи со старшими по домам, чтобы подробно донести до людей все перспективы участия в программе «Формирование комфортной городской среды».

В ближайшие недели такое общение должно состояться в клубе «Ракетчик» для жителей ул. Дзержинского, в филиале ЦФиС для «москвичей» и в ГДК для жителей центральной части города. Алексею СТЕПАНОВУ и архитектору Всеволоду НЕРУШЕВУ поручено не просто рассказать, но и, вооружившись проектором, показать все плюсы программы.

Стоит отметить, что пропаганда со стороны администрации идет неспроста, поскольку в конечном итоге именно от участия каждого двора в отдельности зависит общее благоустройство Балабанова.

Три «пионера» принесли городу 2,5 млн рублей, которые пойдут на обустройство общественного места, в данном случае на сквер с игровой детской и спортивной площадкой на ул. Гагарина. Чем больше дворов города в последующих годах войдут в федеральный проект по благоустройству, тем больше муниципалитет сможет преобразить свои пустыри и убогие зоны отдыха.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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