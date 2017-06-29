Парфенов подсмотрел у Климова идею и мечту

Тот, кто сказал, что дурной пример заразителен, вероятно, никогда не сталкивался с примером хорошим. В противном случае он бы знал, что именно удачное воплощение идеи подталкивает других к аналогичным поступкам.

НА РУБЕЖЕ

В минувший выходной в Боровске состоялось грандиозное событие - военно-исторический фестиваль «Боровский рубеж», который собрал сотни зрителей из числа боровчан и гостей района.

То, что данный проект, проводимый на территории муниципалитета Михаила КЛИМОВА, весьма удачен, подтверждает и оценка коллеги чиновника из Балабанова - Вячеслава ПАРФЕНОВА.

Комментируя минувший фестиваль, Вячеслав Викторович назвал его «фишкой» Михаила Павловича, но при этом заявил, что и ему хотелось бы иметь в своем арсенале подобное мероприятие.

- Нам тоже стоит над этим подумать. Может, послать заявку на проведение реконструкции боевых действий в Балабанове, приурочить их ко Дню освобождения города от фашистских захватчиков, - погорячился сити-менеджер.

- Устроить переправу через Страдаловку, - иронично продолжил мысль Глава города Сергей СУДАКОВ, напоминая, что упомянутая дата приходится на 30 декабря - не слишком климатически удачное время для военных реконструкций.

Тем не менее, от идеи бывший военный, а ныне госслужащий Парфенов не отказался. А потому, вполне вероятно, что в Балабанове тоже когда-нибудь в очередной раз погонят фашистов прочь.

К слову, подобное зрелище для этого города не станет премьерой. В свое время экс-глава администрации Павел АВЕКОВ, тоже неравнодушный к развлечениям в стиле милитари, уже «разворачивал» боевые действия на Страдаловке. Горожане восприняли эту идею весьма позитивно, призывая со зрительных мест «бить фашистов».

ЛЫЖНЮ!

Однако реконструкцией, увиденной у Климова, его коллега Парфенов свои мечты не ограничил и замахнулся на то, чтобы федеральные или областные деньги, о которых только помышляет Михаил Павлович, достались ему - Вячеславу Викторовичу.

По словам балабановского градоначальника, в 2018 году его муниципалитет будет пытать счастье на получение средств для строительства ФОК с бассейном. Сомневаться в том, что в случае приземления такого проекта на боровской земле он окажется именно на территории Балабанова, не приходится. Как известно, в Боровске ФОК уже есть, а Ермолино слишком малочислен, чтобы претендовать на бассейн. К тому же, по слухам, ермолинцам «светит» крытая хоккейная площадка, поскольку именно в этом муниципалитете есть сильная в данном виде спорта команда.

Но вот обустройство лыжной трассы пока географически не обосновано. Если деньги будут выделены вышестоящими бюджетами, то потратить их с пользой можно как в боровском бору, так и на берегах балабановской Страдаловки - местах традиционного пролегания лыжных маршрутов.

Комментируя свои планы на прибрежную зону, Вячеслав Парфенов попросил журналистов быть поаккуратнее:

- А то скажете, что я мечту у Климова отобрал.

Со своей стороны, боровский градоначальник, узнав о конкуренте, дипломатично произнес:

- Буду рад, если у Балабанова что-то получится.

Тем не менее, не стоит ожидать, что этот политес будет вечным. Ни один из этой пары молодых и амбициозных чиновников добровольно не уступит такой заманчивый проект своему коллеге. А потому, борьба «за лыжи» ожидается весьма напряженной.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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