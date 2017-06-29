29.06.2017

Достучалась!



Боровчанка Вера Абалакова добилась внимания властей к разбитому двору на улице Некрасова.

Жительница Боровска Вера АБАЛАКОВА, пожалуй, из той самой касты людей, о которых говорят, что из них можно делать гвозди.

Уже много лет Вера Ивановна «бомбит» как районную, так и областную администрации письмами. Просьба у нее самая простая - безопасность и организация досуга для детей в соответствии с указом Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей».

Упорство Веры Ивановны поражает, и, возможно, ее цели вскоре будут достигнуты.

 

НЕ ДОЖИДАЯСЬ ПОЛИЦИИ

В Боровске, еще пять лет назад, на окраине города по улице Некрасова был заложен новый микрорайон для переселения людей из ветхого жилья. По состоянию на данный момент, три дома уже успешно сданы и заселены, к концу календарного года еще столько же введут в эксплуатацию.

Естественно, люди переезжали семьями, и во дворах теперь много детей. Но вся проблема в том, что для них там совершенно не организован досуг! Есть детский сад, площадка, но возрастная категория, сами понимаете, до 12 лет максимум. Остальные же - предоставлены сами себе. Более того, транспортная доступность к микрорайону, дорожное сообщение, безопасность - все это тоже оказалось не до конца продумано со стороны властей.

Смотреть на все это спокойно у Веры Абалаковой не получилось, и она решила взять дело в свои руки. Причем, как уверяет активистка, ее цель - не раскритиковать власти, не пытаться надавить на них, все, что ей нужно и важно, - чтобы администрация обратила внимание на ситуацию на улице Некрасова и приняла меры.

- Я всегда привожу фразу Бисмарка: «Если государство не будет строить школы, ему придется строить тюрьмы». Так вот, если перефразировать относительно нашей ситуации, можно сказать так: если государство не придет во дворы, сюда придет полиция, - сказала Вера Ивановна.

Корреспонденты «Недели» прогулялись с Верой Ивановной по микрорайону, и она показала все проблемные точки, а также предложила пути их решения.

 

ДЛЯ КОГО?

- Дорога к новому микрорайону совершенно не продумана. Раньше рядом с нашими домами был тупик, теперь к нему с 2012-го года сделали проездную дорогу. Она односторонняя, машины на ней разъехаться не могут, тротуара для пешеходов нет. Люди вынуждены идти по проезжей части, а ведь сейчас здесь живет много детей!

В часы пик творится форменный ужас, машины гоняют туда-сюда, народ вынужден чуть ли не спрыгивать в траву, чтобы не зацепили. А ведь у нас еще и много молодых матерей! Вот как им с колясками здесь ходить?

 

В ОБЪЕЗД!

- Рядом с уже сданными домами есть долгострой - какая-то частная организация начала возводить жилой объект, но потом забросила. Так вот, они проложили бетонные плиты рядом со стройкой, считайте, сделали дорогу. Территория нашего района позволяет продолжить ее и сделать своего рода закольцованное движение, чтобы через наши дворы люди въезжали, ехали к новостройкам, а выезд был с другой стороны. Так мы решим проблему, и не будет транспортного коллапса.

 

 
 

МИМО ФУТБОЛА

- У нас было единственное место, где дети могли заниматься спортом, - поле перед нашими домами. В 2015-м году там прокладывали трубы и перепахали всю площадку, хотя можно было это сделать на 15 метров дальше и ничего не портить. В итоге, посмотрите, что мы имеем? Все поросло травой, не ухожено, перерыто.

 Мы просили администрацию выделить трактор, чтобы хотя бы заровнять эти рытвины, и дети уже смогли бы здесь играть. Вот знаете, мы очень завидуем Совьякам! Там такое прекрасное футбольное поле! Все наши дети туда ездят, но ведь и у нас могло бы быть такое? Тем более, опять же, повторю, что с учетом новых жильцов детей стало гораздо больше, и им абсолютно некуда себя деть.

 

МЕНЯЯ ПРОФИЛЬ

- Вот есть здание старой котельной - пустующее и, конечно, требующее ремонта. Я предлагала главе администрации Михаилу КЛИМОВУ рассмотреть идею о том, чтобы привести ее в порядок и перепрофилировать в досуговый центр для детей. Но, к сожалению, каких-то явных ответов я не услышала. Даже при обращении в Министерство образования, где подробно были изложены проблемы микрорайона, мне пришел ответ, где говорилось о количестве школ в городе и так далее. В общем - ни о чем.

Микрорайон развивается, и это замечательно, но почему под развитие попадает только жилая часть? У нас огромная территория, мы живем в окружении большого пространства, но оно абсолютно ни к чему не приспособлено! Детям на велосипедах кататься негде, они или по нашему двору ездят, или между машинами.

Хотелось бы знать: почему администрация, загоняя людей в тупик, ничего не предусмотрела для их безопасности и удобства? Возможно, весь вопрос в финансировании, и денег хватило только на постройку домов, но не на инфраструктуру.

 

ДОЖИТЬ ДО 2018-ГО

Как рассказал глава администрации Боровска Михаил КЛИМОВ, ситуация, сложившаяся на улице Некрасова, уже в следующем году изменится в лучшую сторону.

По словам Михаила Павловича,  моменту ввода в эксплуатацию домов и переселению туда жителей, будет увеличено количество автобусных рейсов и маршруток, за счет чего улучшится ситуация с транспортной доступностью.

Что касается строительства объездной дороги, то такая возможность также есть. Но Михаил Климов сразу подчеркнул, что в этом году объезд делать никто не будет, а в следующем возможность будет рассмотрена. Но обязательно встречаясь с жителями. Так как при строительстве объезда, двор, который сейчас является тупиковым, становится проездным. Поэтому будут проведены публичные слушания, прежде чем будет принято окончательное решение.

Что касается ремонта и реконструкции старой котельной, то и этот вариант главой администрации рассматривается. Михаил Павлович признает, что одной из главных проблем микрорайона является недостаточное наличие социальных объектов. В планах у главы, выйти с идеей по котельной на уровень районной администрации. Как подчеркнул Климов, со своей стороны власти полностью готовы двигаться в этом направлении и обеспечить определенное финансирование. Но здесь тоже надо учесть то, что помещение должно соответствовать нормам и требованиям.

И самое главное, и, пожалуй, радостное для жителей отдаленных микрорайонов то, что следующий год власти Боровска планирую полностью посвятить их благоустройству. Причем начать хотят как раз с улицы Некрасова.

Там будет сделан упор на спортивные тренажеры, то есть организацию подросткового досуга, также, возможно, появится хорошее футбольное поле. Как вы помните, стадион там есть и Михаилу Павловичу хотелось бы подтянуть его до определенного уровня.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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