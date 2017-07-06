Судебные приставы ответят на вопросы жителей региона

Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области приглашает жителей региона и представителей организаций 12 июля с 14.00 до 22.00 принять участие в Дне единого приема граждан, который пройдет в аппарате Управления, а также во всех структурных подразделениях регионального ведомства.

В этот день руководитель УФССП России по Калужской области Анатолий КРАВЧЕНКО, его заместители, начальники отделов аппарата Управления, а также начальники структурных подразделений Управления и их заместители ответят жителям калужского региона на вопросы, которые входят в компетенцию Федеральной Службы судебных приставов.

Посетителям будет оказана юридическая помощь по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов.

Для того чтобы попасть на прием, не требуется предварительной записи, но лучше сообщить о предполагаемом обращении, ведь тогда сотрудники ведомства смогут максимально предметно рассмотреть тот или иной вопрос и принять все необходимые меры к его разрешению.

Предварительная запись к руководителю Управления, заместителям главного судебного пристава Калужской области, начальникам отделов аппарата Управления будет осуществляться по телефону 54-08-87.

Во время визита на прием заявителю необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, или документ, подтверждающий полномочия лица, прибывшего на прием.

Адрес УФССП России по Калужской области - г. Калуга, ул. Ф.Энгельса, д. 25. Адреса структурных подразделений, находящихся в районах области, можно узнать на официальном Интернет-сайте Управления (r40.fssprus.ru) во вкладке «Контакты».

Также руководство Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области проводит выездные приемы граждан, нацеленные на реализацию прав и законных интересов физических лиц и организаций, не имеющих возможности приехать в Калугу и попасть на еженедельный прием к руководящему составу регионального Управления.

Согласно утвержденному плану, в третьем квартале 2017 года главный судебный пристав Калужской области Анатолий КРАВЧЕНКО 16 августа приедет в Боровский район, чтобы ответить на вопросы жителей. О времени приема будет сообщено дополнительно.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области

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