Детей в лагере накормили сухпайком и оставили без света

Неделю назад на Боровский район обрушились сильнейший ливень и порывистый шквальный ветер. К сожалению, не обошлось без последствий для местных жителей и социальных объектов.

Так, в лагере «Полет», расположенном в сельском поселении Кривское, случился обрыв электросетей, в результате чего две сотни детей остались без света!

Но забавное, если так можно выразиться, здесь не то, что отключился свет - обрывы сетей, вообще, явление традиционное в непогоду, а то, что директор лагеря Николай АНДРЕЕВ, как утверждает глава администрации Кривского Алексей МАКСИМЕНКО, почему-то решил никуда не сообщать о происшествии!

- Где-то в девять вечера мы позвонили в «Технологию» и они там очень удивились, что в «Полете» нет света, ведь сам директор им ни о чем не сообщил, - сказал Алексей Максименко.

Отметим, что решение обратиться к «шефам» было самым правильным. В «Технологии» нашли электриков и в срочном порядке отправили их на объект.

- Восстанавливали сети уже после полуночи. Я, честно говоря, никогда такого не видел, чтобы электрики выходили на место в два часа ночи и работали, - заявил Алексей Витальевич.

Что примечательно, сам же Николай Андреев вообще удивился тому, что он, оказывается, бездействовал. Как раз наоборот! Николай Николаевич накормил детей сухпайком, затем позвонил в «Технологию», в общем, сделал все, для того, чтобы решить проблему спокойно и без паники.

- Самое главное - сначала накормить детей и убедиться, что с ними все хорошо. Потом можно было решать другие вопросы. Я контролировал весь ход работ, и когда ночью электричество восстановили, спокойно отправился спать.

Более того, как заявил директор детского лагеря, ему из администрации Кривского позвонили всего один раз - заместитель Максименко решил уточнить, все ли в порядке в «Полете». На что Николай Николаевич ответил, что все хорошо, работы по восстановлению энергоресурса ведутся.

Возможно, Алексей Максименко оказался первым, кто позвонил в «Технологию» и поэтому Николай Николаевич для шефов выглядел эдаким бездейственным начальником, который палец о палец не ударит для решения вопросов. А на самом деле Николай Андреев просто поступает по приоритетности. Дети, в крайнем случае, могут поужинать при свечах, а электричество можно вернуть тогда, когда они лягут спать.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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