06.07.2017

Балабановским семьям сыграют гусляры



7  июля Балабаново отметит День семьи, любви и верности. Мероприятия, посвященные этому празднику, развернутся на новой для города площадке - сквере Молодоженов на ул. 1 Мая. К этой дате подрядная организация должна полностью завершить все работы по обустройству нового общественного места.

Как проанонсировала директор городского ДК Ирина НИКИФОРЕНКО, 7 июля балабановцев ожидает весьма интересная программа. Будут работать интерактивные площадки, горожанам расскажут о семейных традициях. Не обойдется и без официальной части, во время которой муниципалитет отметит самые крепкие семьи Балабанова. Начало празднества запланировано на 17.00, а уже через час по «первомайской» разольется колокольный перезвон ансамбля «Колокола России». Уникальными гостями Дня семьи, любви и верности в этот день станут гусляры. Как заверила Ирина Александровна, выступление коллектива «Купина», которое начнется в 19.30 станет настоящим подарком для горожан, которых еще не баловали столь необычными артистами.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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