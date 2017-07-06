06.07.2017

Балабановские депутаты дали своим чиновникам десятипроцентный «кредит»



Жить - хорошо, а хорошо жить - лучше! Эту аксиому вряд ли кто оспорит. Однако пока большинство граждан продолжают получать заработную плату, находящуюся в состоянии стагнации, а то и упадка, в балабановском муниципалитете администрация решила попытать счастья и вынесла на рассмотрение Городской Думы вопрос о повышении ежемесячного жалования для своих сотрудников.

Цифры, озвученные начальником финотдела местной администрации Натальей ГУСАКОВСКОЙ, заставили бы нервно свести скулы любого вольного слушателя.

- За особые заслуги и только по личному распоряжению главы администрации муниципальные служащие будут премироваться до 200%, фактически же повышение  произойдет не более чем на 150%, - объяснила Наталья Александровна.

Следом она поспешила пояснить, что рост предполагает увеличение должностного оклада, а не зарплаты в целом, и разбогатеют балабановские чиновники ненамного - на 10% в общем.

В защиту своих интересов начальник финотдела добавила: год назад всем госслужащим зарплату сократили, аккурат на эти самые проценты. Поэтому, в случае одобрительного решения со стороны депутатов, ежемесячное содержание чиновников вернется на прежнюю отметку.

Глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ тоже не остался в стороне, и свои пять копеек вбросил:

- Год назад были сокращены 10 должностей муниципальных служащих. Появились новые люди, а с кем-то пришлось расстаться. Но сейчас у нас в администрации хорошая команда, которая работает на город. Я за них ручаюсь!

По большому счету, слова обоих чиновников большого веса не имели, поскольку рассматривать поступивший вопрос депутаты взялись не со стороны доводов просящих, а исходя из их дел.

Как заявил председатель бюджетной комиссии Владимир ЖИГАНОВ, он видит положительные перемены, происходящие в городе, и только одни работы в рамках концессионного соглашения по теплу внушают ему уверенность в завтрашнем дне. Со своей стороны, он выступил с рекомендацией проголосовать «за» повышение окладов сотрудникам администрации, однако добавил: это не премия за заслуги, а кредит доверия.

В итоге депутаты ГД поддержали идею «кредитования» госслужащих, не забыв уточнить, что ожидаемое с 1 июля повышение коснется и окладов обслуживающего персонала администрации.

            Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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