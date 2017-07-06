06.07.2017

Николай Галенков стал миллионером



Как известно, чуть ли не с начала года в Боровском районе активно продвигается программа инициативного бюджетирования, которая предполагает благоустройство того или иного поселения за счет средств граждан при участии местного бюджета.

Для того чтобы мотивировать людей активнее принимать участие в вопросах бюджетирования, на уровне области был инициирован конкурс, по которому главы администраций могли предоставить свои проекты по благоустройству и выиграть за это определенную сумму денег.

Принять участие в этом конкурсе коллеги предлагали главе администрации СП Совьяки Николаю ГАЛЕНКОВУ, поскольку в его поселении построена отличная футбольная площадка, почему бы не рискнуть? Но тогда Николай Константинович поскромничал и сказал, что вряд ли будет выходить с каким-то проектом на уровень области.

Однако, как выяснилось, Николай Константинович поскромничать-то поскромничал, но в конкурсе все же принял участие. И, кстати, оказался единственным во всем Боровском районе, кто смог победить и получить миллион!

Потратить выигранные средства Николай Галенков собирается на обустройство детской площадки.

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