Жители улицы Пушкина поставили администрации «неуд»

День рождения поэта Александра ПУШКИНА жители одноименной улицы в Балабанове отметили общим собранием. На нем активные граждане этого частного сектора хотели видеть первых лиц города, и даже официально пригласили на тет-а-тет главу администрации Вячеслава ПАРФЕНОВА. Но тот почему-то в этот день в народ не вышел, за что и получил «привет» в виде неудовлетворительной оценки работы администрации в данном микрорайоне.



Оценку работы балабановских чиновников градоначальнику устно передал окружной депутат Михаил КЛЮЕВ. Он оказался единственным представителем власти, который пришел на эту встречу. Между прочим, на нее он (неофициально) приглашал и Главу города Сергея СУДАКОВА, но тот тоже не появился перед жителями, что в итоге довело их до массового гнева.



Стоит отметить, что улица Пушкина целиком состоит из частных домовладений, и проблем там, как в любом «деревенском» квартале города, предостаточно. Однако помимо разрушенных колодцев, которые «никто не чистит и не ремонтирует», столбов освещения, требующих замены, «пушкинистов» беспокоит вопрос вывоза ТБО.



Помойка на этой улице не раз попадала на страницы местных СМИ. Ее собиралась переносить администрация, но натолкнулась на письменное противостояние общественности. Потом местные жители забросали территорию вблизи контейнеров ветками и травой с огородов, к которым добавило свою лепту и соседствующее гаражное общество с автомастерской, завалив старыми покрышками. В итоге убирать разгневанным чиновникам этот хлам пришлось под эгидой ликвидации несанкционированной свалки.



Теперь же жители недовольны тарифом на оказание услуг, который составляет 50 рублей в месяц на каждого зарегистрированного в доме гражданина. И хотя фактические отходы жизнедеятельности давно превысили прописанные в бумагах нормативы, плата в частном секторе отличается от той, которую вносят жители многоэтажной части города почти на треть в сторону увеличения. Оценку работы балабановских чиновников градоначальнику устно передал окружной депутат Михаил КЛЮЕВ. Он оказался единственным представителем власти, который пришел на эту встречу. Между прочим, на нее он (неофициально) приглашал и Главу города Сергея СУДАКОВА, но тот тоже не появился перед жителями, что в итоге довело их до массового гнева.Стоит отметить, что улица Пушкина целиком состоит из частных домовладений, и проблем там, как в любом «деревенском» квартале города, предостаточно. Однако помимо разрушенных колодцев, которые «никто не чистит и не ремонтирует», столбов освещения, требующих замены, «пушкинистов» беспокоит вопрос вывоза ТБО.Помойка на этой улице не раз попадала на страницы местных СМИ. Ее собиралась переносить администрация, но натолкнулась на письменное противостояние общественности. Потом местные жители забросали территорию вблизи контейнеров ветками и травой с огородов, к которым добавило свою лепту и соседствующее гаражное общество с автомастерской, завалив старыми покрышками. В итоге убирать разгневанным чиновникам этот хлам пришлось под эгидой ликвидации несанкционированной свалки.Теперь же жители недовольны тарифом на оказание услуг, который составляет 50 рублей в месяц на каждого зарегистрированного в доме гражданина. И хотя фактические отходы жизнедеятельности давно превысили прописанные в бумагах нормативы, плата в частном секторе отличается от той, которую вносят жители многоэтажной части города почти на треть в сторону увеличения.

Все эти проблемы, на которые администрация может или не может повлиять, обрушились на Михаила КЛЮЕВА, который, по его словам, «отбивался, как мог». Однако разъяренные жители не желали слушать, как за последний год расцвел Балабаново, поскольку их родная улица на себе этих перемен не ощутила.

Даже ремонт автодороги, сделанный администрацией и «пробитый» Михаилом Петровичем, «пушкинисты» не согласились считать их заслугой, заявив, что сделали его только после того, как местные пожаловались в прокуратуру.

Передавая весь пыл народного негодования, который пришлось пережить, народный избранник позвал подмогу:

- Давайте в следующий раз вместе пойдем: я, Сергей Алексеевич и Вячеслав Викторович! Вместе будет проще.

В ответ парламентарий получил заверение со стороны первых лиц города, что в сентябре они тоже найдут время и выйдут на улицу знаменитого поэта.

- Не все зависит от администрации, но я готов общаться и помогать людям, если они идут на контакт, - пообещал Вячеслав Парфенов.

Это обещание Клюев передаст своим избирателям, и те, стоит полагать, тоже подготовятся к встрече с «двоечниками».

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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