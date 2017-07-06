На тропу войны

Чиновники объединятся по призыву школьников.

Только ленивый не ругает чиновников Боровского района за слабые результаты в озеленении своих муниципалитетов. Посадка саженцев, санация деревьев, плохой полив цветов - все это часто становится предметом критики со стороны населения.

Но на днях главу администрации Балабанова школьники призвали к обратным действиям: искоренить на территории поселения зеленые заросли. Чиновник обращение принял и, поделившись личным опытом, решил создать «могучую кучку» для выполнения поставленной задачи.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ

Балабанову повезло: на его территории живет активное и бескорыстное молодое поколение горожан, которое всегда готово откликнуться на призыв к участию в субботниках. Более того, действия этого среза населения носят инициативный характер, благодаря чему администрации приходится ставить перед собой новые задачи, до которых ранее руки не дотягивались.

Учащиеся СОШ №3, расположенной на улице московской, летние каникулы проводят с пользой для родного города. На днях их экологический десант высадился в далеком для большинства горожан микрорайоне, но достаточно близком для этих школьников. Ребята отправились на противоположную сторону трассы М-3, к реке Истье, которая в этом муниципалитете «цепляет» территорию Дома отдыха «Балабаново» и делит берега микрорайона «Восточный» и ворсинской деревни Киселево.

Когда-то аллея, ведущая к месту организованного отдыха, сама территория ДО «Балабаново» и его березовая роща были излюбленным местом прогулок горожан. Теперь это частная территория, муниципальные подступы к которой заросли бурьяном из борщевика.

«ДЖУНГЛИ» ЗОВУТ

Берега Истьи в этом месте ежегодно зарастают борщевиком, весьма ядовитым растением, которое к тому же быстро разрастается, занимая новые территории. Справиться самостоятельно с этим «самозахватом» участникам экоотряда «РМиД» не позволяют педагоги, поскольку контакт с борщевиком может вызвать довольно сильные последствия для здоровья детей. Поэтому организованный выход на местность был предпринят для привлечения внимания властей города к проблеме.

Школьники не только написали главе администрации Балабанова Вячеславу ПАРФЕНОВУ официальное письмо с просьбой взяться за решение данного вопроса, но и сопроводили его фотографиями, дабы чиновник мог визуально понять масштаб проблемы.

НА ТОМ БЕРЕГУ

Сити-менеджер призыв школьников воспринял со всей серьезностью и даже поделился печальным личным опытом. В прошлом году на своей даче он, облаченный только в шорты, решил окосить выросший борщевик. В результате на следующий день чиновник покрылся ожогами от ядовитого сока растения. Поэтому выполнять задачу, поставленную экоотрядом, он решил не лично опробованным способом, а с применением химических препаратов.

- Надо обратиться к экологам и узнать, какие виды химикатов мы сможем использовать для борьбы с борщевиком, - рассуждал градоначальник.

При этом Вячеслав Викторович отметил, что в одиночку с задачей город не справится, поскольку проблемный участок граничит с частной территорией и другого МО. Если собственник Дома отдыха, коим является областной профсоюз, а также власти СП Ворсино не примкнут к борьбе с «агрессором», толку не будет. Чтобы он все же появился, балабановский сити-менеджер пока пообещал призвать на сторону добра коллегу - Георгия ГУРЬЯНОВА.

ТРЕТЬЯ СТОРОНА

Со своей стороны, Георгий Иванович легко может считать такое предложение запоздавшим. Как он прокомментировал «Неделе», его муниципалитет уже давно заключил контракт с калужскими экологами, согласно которому они уже обработали часть территорий.

- Мы уже работаем в этом направлении. В поселении обработаны участки с борщевиком химическими препаратами, но пока не все. Выполнить работу полностью пока мешает погода. Дело в том, что после применения спецсредств дня три-четыре должна стоять сухая погода, иначе дождь смоет вещество, и все старания сойдут не нет, - поделился Георгий Иванович.

Получается, что теперь со своим призывом к борьбе за правое дело Вячеславу Парфенову следует обратиться к третьей стороне - собственникам Дома отдыха. Тем более, променады балабановцы совершают именно в стороне профсоюзных владений. Однако откликнутся ли владельцы частной территории, которую они несколько лет назад вообще хотели огородить от местного населения, демонтировав мост через реку, покажет время.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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