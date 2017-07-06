«Пограничный» нарушитель пока остается безнаказанным

История с захламлением пограничной территории между Боровским и Жуковским районом в деревне Киселево ворсинской администрации никак не перейдет в конечную фазу. Несмотря на требование главы администрации Боровского района Ильи ВЕСЕЛОВА решить проблему, тем, от кого это зависит, до сих пор не удалось с ней справиться.

Напомним, месяц назад «Неделя» рассказала о свалке строительных отходов на территории деревни, которая не первый год уродует своим видом пограничную территорию между двумя районами. Более того, мы даже смогли вычислить того, кто причастен к этому бардаку. После выхода статьи глава администрации района дал администрации Ворсино и полиции неделю на то, чтобы найти и привлечь к ответственности виновного. Спустя еще неделю чиновник вновь повторил свое требование, поскольку ответственным лицам нечего было доложить.

В конце июня пресс-служба ОМВД по Боровскому району сообщила редакции, что полицейские установили имя виновника и даже вызвали его на допрос. После этого они должны были передать материалы в администрацию СП Ворсино, чтобы там местная административная комиссия вынесла свой вердикт. Следуя логике, он должен заключаться не только в символическом для нашего законодательства штрафе, но и в предписании очистить территорию в конкретный срок. Однако на конец первой недели июля ворсинская комиссия никакого решения вообще не смогла принять.

- Пока полицейские сообщили нам только данные самого нарушителя, а бумаги по административному делу не поступали. Поэтому никаких мер мы принять не можем. Как только документы «придут», наша административная комиссия их рассмотрит и примет решение, - пояснил глава администрации Ворсино Георгий ГУРЬЯНОВ.

Чтобы понять, как долго исполнительной власти ждать реакции от правоохранительных органов, мы вновь выступили в роли связующих и обратились за комментарием в пресс-службу ОМВД по Боровскому району.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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