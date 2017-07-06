Опять «лысина»

Боровское лесничество наступило на «грабли» повторно.

Жители деревни Павлово сельского поселения Ворсино прекрасно помнят события годовалой давности, когда буквально у них под носом производились массовая вырубка деревьев и, считайте, тотальное уничтожение природы. В этом году «мужики с топорами» решили заглянуть в сельское поселение Асеньевское. И плевать, что размахивать инструментом никто не позволял.

НАМЕК НЕ ПОНЯТ

Как и в прошлом году, эпопея разворачивается вокруг конторы, зарегистрированной в Балабанове, - ООО «Боровское лесопромышленное предприятие», которое является арендатором земель и, порой, под видом санитаров леса вырубает все подчистую. Помнится, прошлогоднее разбирательство закончилось тем, что был выявлен ущерб на сумму в три миллиона рублей!

Короче говоря, намек районным лесникам о том, что господа - не самые честные и лучше с ними не иметь общих дел, был дан весьма прозрачный. Однако руководство «Боровского лесничества», видимо, - люди крайне оптимистичные и доверчивые, что не только продолжили сотрудничество с организацией, но и снова наступили на те же грабли. К слову, практически на ту же сумму.

Возвращаясь к недавним событиям, следует отметить, что районные лесники активно сотрудничают с руководством организации, закидывают их письмами и выписывают разнообразные запреты. Правда, толку никакого нет.

Что, собственно, случилось и в этот раз. В окрестностях деревень Тишнево и Каверино сельского поселения Асеньевское, буквально в полутора километрах от СНТ, вышеуказанная компания вырубила тысячу здоровых деревьев!

СВОЯ ПРАВДА

Кстати сказать, заявление в полицию о факте незаконной вырубки поступило только после окончания всех работ! То есть правоохранительные органы примчались на место не арестовывать виновных, а полюбоваться на лесную «лысину» размером в два гектара!

- «Боровское лесничество» обратилось с заявлением о преступлении. Как было выявлено, в лесополосе вырублено порядка тысячи деревьев, - заявил начальник ОМВД Боровского района Александр КУЛИГИН. - В настоящий момент техника, которая совершала вырубку, отсутствует, людей нет. Складывается ощущение, что полицию вызвали после того, как все случилось. Специально ждали, пока все закончится, и вывезут лес, и только потом обратились в правоохранительные органы. Сумма ущерба составила более трех миллионов. Вообще, подобные события надо пресекать при совершении, а еще лучше - не давать им произойти.

Также, добавил Александр Вячеславович, стражи правопорядка до сих пор проводят проверки на месте вырубки. По состоянию на данный момент несколько сотен пеньков уже осмотрены соответствующими службами.

Однако у заместителя директора «Боровского лесничества» Алены ЕНОВОЙ противоположное видение ситуации. По словам Алены Сергеевны, особенного момента для вызова полиции никто не ждал, а на делянке вообще всего один трактор работал, да и попиленный лес на месте.

- Две недели назад между нашими организациями был своего рода спор. Мы заявили о том, что осуществлять вырубку деревьев на этой конкретной делянке нельзя, но нам ответили, что у арендатора свое видение ситуации, и рубить он будет, - заявила Алена Сергеевна.

Более того, Алена Енова сказала, что правоохранительные органы она там видела всего лишь раз, тогда как Александр Вячеславович заявил обратное - что полицейские там чуть ли не денно и нощно дежурят уже в течение недели.

ДОГАДЫВАЛИСЬ И МОЛЧАЛИ?

Но не так важно количество полицейских, как другое: получается, что «Боровское лесничество» заранее знало, что такая ерунда может произойти, но ответственные лица предпочли сидеть сложа руки! По-хорошему, лесничий должен был проверять целостность делянки чуть ли не каждый день, а едва заслышав звук пилы - звонить в полицию!

Вот такой расклад и бездействие со стороны районных лесников смутили районного прокурора Александра ЕГОРОВА. Александр Владимирович поинтересовался, почему компания, которая не в первый раз ведет себя столь самоуверенно, до сих пор не исчерпала кредит доверия?

- Неужели никто не слышал пилу? Полтора километра от населенных пунктов - жители могли услышать. А лесничий тем более. Странно, что он отреагировал только после окончания работ. В любом случае, будет инициирована прокурорская проверка, в том числе и в отношении конкретного сотрудника. Здесь я вижу множество признаков, которые могут стать причиной возбуждения уголовного дела, - заявил прокурор.

На данный момент с предпринимателями будет разбираться полиция и другие службы. А в качестве постскриптума хочется добавить следующее: тысяча деревьев была вырублена всего за три дня!

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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