06.07.2017

КЭСК заставят благоустроисть территории



Калужская энергетическая сбытовая компания с 2016 года строит новые котельные и меняет трубопровод в Балабанове. Эту работу организация выполняет в рамках концессионного соглашения, заключенного с муниципалитетом. Жители уже успели оценить первый результат такого государственно-коммерческого тандема, который позволил провести минувший отопительный сезон без существенных проблем.

Тем не менее, без нареканий работа концессионера не проходит. Но если раньше управляющие компании жаловались на плохое взаимодействие с ними, то теперь претензии возникли у балабановцев.

Неделю назад подрядчик завершил прокладку трубопровода во дворах ТСЖ «Лесная» и «Надежда». Но счастье от ожидания бесперебойный подачи тепла в предстоящий зимний период омрачилось разрухой, оставленной после земляных работ. Во дворе «Лесной» КЭСК разворотил детскую площадку, разбросав по кустам малые формы благоустройства, а у «Надежды» оставил раскуроченный газон и разломанную отмостку.

К замечаниям жителей присоединилась и администрация, которая напомнила, что после работ в сквере Молодоженов концессионер тоже оставил разруху. Восстанавливать территории власти города потребуют от КЭСК письменно. Управляющим компания уже дано задание проверить места, где подрядчик закончил работы, чтобы составить единое обращение по всем адресам с требованием провести работы по благоустройству.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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