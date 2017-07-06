06.07.2017

Фонд капремонта превратил боровчан в злостных неплательщиков!



В Боровском районе назревает скандал муниципального масштаба. Причина кроется в Фонде капремонта Калужской области и потрясающем умении его сотрудников «работать» с клиентами. Все началось с того, что боровчанам откуда ни возьмись пришли платежки с многотысячными долгами за капитальный ремонт. У кого-то сумма близилась к 10 тысячам, у некоторых - и того больше. А ведь это почти вся пенсия чуть ли не любого пожилого человека! Но, как оказалось, это только верхушка айсберга.

 

УНИЗИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

В конце прошлой недели в Боровске, в здании музейно-выставочного комплекса, собралось много народу. Нет, здесь не была организована выставка именитого художника, здесь администрация города проводила встречу боровчан с представителем Фонда капремонта Калужской области, начальником отдела работы с собственниками Викторией КЛЮЕВОЙ. Причина - наличие долгов за капремонт в счетах жителей.

Напомним, что некоторое время назад горожанам пришли платежки с космическими суммами. Как в итоге выяснилось - банковский работник допустил ошибку в зачислении средств на счет, и они, грубо говоря, ушли не туда. Потом ситуацию обещали исправить, сделать перерасчет, мол, деньги нашлись, но почему-то изменений боровчане не увидели.

 

- Я - законопослушный гражданин, всегда плачу по счетам, и тут мне приходит платежка, на которой крупными буквами во весь лист написано «Должник». Извините, но это морально тяжело видеть такое позорное слово. Что это за долги и откуда они вообще взялись?! - возмутился житель Боровска.

Зал поддержал мужчину аплодисментами и возгласами согласия. Из этого следует простой, но безрадостный вывод - все собравшиеся получили счета с вот этим самым унизительным словом.

 

ПОВЕРХНОСТНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ

Однако объяснение сложившейся ситуации Виктория Викторовна решила начать совсем издалека.

- Я так понимаю, что здесь присутствуют представители всех домов, которые ранее были на спецсчете, а потом перешли к нам - в общий котел, и получили первую квитанцию с огромным долгом, - сказала Виктория Клюева. - После того, как вы, жители, начали к нам обращаться с претензиями, жалобами, мы начали это дело разбирать и выяснили, что, когда вы были на спецсчете и платили по своим квитанциям, у тех, кто платил через почтовое отделение и «Сбербанк», проблем не обнаружилось при распределении средств. А с теми, кто оплачивал услуги через «Газэнергобанк», произошли проблемы. Ваши деньги операционист по ошибке зачислил не на тот счет. Когда мы это обнаружили, мы связались с головным офисом банка, написали письмо, и они нам пообещали разобраться. На сегодняшний день деньги найдены, почти пять миллионов, то есть вас назвать должниками мы не можем, эти средства учтены, и в новых счетах у вас уже таких долгов не будет.

Для справки: раньше жители Боровска напрямую сотрудничали с управляющей компанией «Строй-Белан», и именно они им выписывали платежки, в том числе включающие счета за капитальный ремонт. Это называется «быть на спецсчете», потом люди перешли в «общий котел» - то есть стали платить напрямую Фонду капремонта, и как только случился переход - начались проблемы.

Взносы за капремонт начали приниматься в октябре 2014-го года, то есть жители, которые были в общем котле, первую квитанцию получили в ноябре 2014-го года, а жители, которые выбрали способ формирования на спецсчете, получили счета полгода спустя! Эту досадную оплошность Виктория Викторовна никак объяснить не смогла, только вскользь заявила о «чьей-то раскачке». Но обязательно добавила, что долги в квитанции - будут, и пугаться им не надо. Они, дескать, за тот полугодовой «провал» октябрь-апрель, что жители не платили. Но вместе с этим поспешила добавить, что фонд готов работать с каждым в индивидуальном порядке и давать пояснения по всем существующим вопросам.

- Нам дорога наша репутация, и мы заинтересованы в том, чтобы нам доверяли, поэтому если есть какие-то вопросы, обращайтесь, мы постараемся найти все ваши деньги до последней копейки, - резюмировала Виктория Викторовна.

 

УСЛЫШЬТЕ НАС!

И вот это вот «не пугайтесь долгам» жителей вывело из себя. То есть что получается, «Строй-Белан» непонятно чем занимался в течение полугода, жилищную инспекцию и фонд тоже почему-то не смутило массовое отсутствие платежей за капремонт, а в 2017-м году они почему-то вспомнили о событиях трехгодовой давности и впаяли всем поголовно долги, сделав злостными неплательщиками. Грубо говоря, шесть месяцев никто не «чесался», зато сейчас все резко стали законопослушными коллекторами.

Более того, вместе с этим вскрылась и другая проблема. Как известно, старикам полагается льгота, которая выплачивается службой соцзащиты. То есть, пенсионер платит по счетам всю сумму, а на следующий год соцработники делают перерасчет и возвращают определенный процент. Но из-за того, что теперь добрая часть пенсионеров внезапно оказалась в должниках, льгот их лишили, так как этого требует закон. Из-за чьей ошибки или халатности вынуждены страдать старики сейчас?

- Я старый человек, мне больше 80 лет, и мне приходят квитанции на 10 тысяч рублей! И полтора метра мне прибавили площади! Откуда они взялись, и откуда эти долги? Что мне делать: платить мне, не платить? И даже если я уплачу все, на что я буду питаться? Почему мы стали должниками? - с надрывом в голосе и слезами на глазах спросила пожилая боровчанка.

Достучаться до Виктории Клюевой попыталась и депутат Законодательного Собрания Полина КЛОЧИНОВА

- Здесь собрались люди старшего поколения, и все они в один голос вам говорят про эти полгода. К депутатам, главе администрации, начальнику соцслужбы Боровска жители приходят с одним и тем же вопросом: почему мы должники и что можно сделать? - возмутилась Полина Дмитриевна. - Давайте решать вопросы на более высоком уровне. Я лично не хочу, чтобы меня называли должником тогда, когда я исправно плачу. Моральный ущерб, который я получила, увидев, что я должник, измерить невозможно. Извините, но для нас это психологически тяжело, особенно для стариков, читать о себе такое. Сделайте с этим что-нибудь!

Но, к сожалению, все, что смогла сказать Виктория Викторовна - долги придется выплатить, хотят этого люди или нет. То есть уже не столь важно, почему вдруг боровчан загнали в долговую яму, оставили крайними, мол, это ваши проблемы, что полгода вам квитанции не приходили.

 

ГЕНДИРЕКТОР «СТРОЙ-БЕЛАНА» РЕЗКО ЗАБОЛЕЛ

По справедливости, на «разборки» стоило бы пригласить и представителей управляющей компании, так как они тоже, как ни крути, причастны к творящейся сейчас неразберихе. Но, как пояснил глава администрации Боровска Михаил КЛИМОВ, на встречу никто не пришел, потому что гендиректор сослался на внезапную болезнь и вообще слег в больницу, все замы тоже оказались или в отъезде, или больными, или в отпуске. Хотя Михаил Павлович уверил, что приглашение управляющая компания получила заранее.

Кстати сказать, Михаил Павлович в то же самое время предложил совершенно потрясающую идею, которой аплодировал весь зал - создать на базе администрации некий координационный пункт по вопросам платежек и работы с Фондом капремонта. То есть жители приходят или звонят в администрацию, там собирают их вопросы и напрямую связываются с Викторией Викторовной, которая, в свою очередь, дает ответ.

 

Такую идею Михаил Павлович пояснил тем, что многие боровчане - люди старшего поколения, и все тонкости работы фонда им непонятны, поэтому гораздо проще и лучше будет прийти к знакомым тебе людям и попросить помощи.

- У нас сейчас нехватка работников в администрации, но, тем не менее, я готов выделить одного человека, который будет этим заниматься. Это очень важно для людей, и им нужно обязательно помочь, - заявил Климов.

К слову, тот же Михаил Павлович попутно инициировал вторую встречу - 13 июля, в 16:00, на том же самом месте.

- На этом мероприятии люди задали много вопросов, они будут сгруппированы, и Виктория Викторовна подготовит полные ответы на них. Мы также сделаем все возможное, чтобы представители управляющей компании все же присутствовали на следующей встрече, - сказал Михаил Павлович.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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