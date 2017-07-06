«Царьки» жилфонда

Управляющая компания намеренно вставляет палки в колеса «Макснету»?

В городе Балабаново уже давно работают несколько интернет-провайдеров, среди которых «Ростелеком», ООО «Электрон», «Интерра», «Техноком» и парочка других. К слову, если почитать отзывы о некоторых компаниях, то картина складывается не самая радужная - балабановцы часто недовольны качеством оказываемых услуг.

В то же самое время на территории Калужской области много лет успешно существует местная компания - «Макснет Системы» - организация с солидным опытом, которая зарекомендовала себя как одна из надежных и лучших на рынке. Но, к сожалению, не всем жителям города светит узнать, что такое бесперебойное соединение.

НАЧАЛИ ЗА ЗДРАВИЕ

Причем проблема здесь кроется не в том, что провайдер, скажем так «вертит носом» и не хочет работать в городе. Нет, например, в новых жилых комплексах, «Макснет» смогли провести свои сети и местные жители в свою очередь смогли получить качественные услуги.

Камень преткновения - балабановские управляющие компании, а конкретно ООО УК «РЭУ» под руководством Татьяны МАЛАШИНОЙ, которая, как считает коммерческий директор ООО «Макснет Системы» Алексей КУСТОВ категорически против того, чтобы в ее дома пришел провайдер.

- Когда мы приняли решение прийти в Балабаново, мы поступили по закону - опросили жителей в заочной форме, узнали их отношение к новому оператору, чтобы в итоге получить отказ или согласие на проведение сетей, - рассказал нашему корреспонденту Алексей Владимирович. - В то время, пока мы занимались опросом, единая УК, которая функционировала в городе в те годы, распалась на две: УК «СЕЗ» и УК «РЭУ». И вот после этого разделения у нас начались проблемы.

Кстати сказать, в опросе приняли участие три тысячи человек, которые дали свое согласие на то, чтобы обнинский провайдер пришел в их дома. Все соответствующие протоколы с подписями у Алексея Кустова имеются. Получив согласие большим числом голосов, следующий шаг - заключение договора с управляющими компаниями.

- Сначала нам никто не препятствовал, но как только мы пришли заключать соглашения, нам сказали, мол, тут и так есть операторы, вы не нужны. Я, честно говоря, не совсем понимаю такой политики. Управляющие компании - не «цари» жилфонда, это всего лишь обслуживающие организации, последнее слово - всегда за собственниками, - недоумевает Алексей Владимирович.

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ?

Подобная позиция коммерческого директора, неоспорима. Действительно, задача УК - не состоит в том, чтобы кому-то что-то запрещать. И, скажем так, вставлять палки в колеса, попутно баламутя воду и переигрывая ситуацию на ходу - не совсем то, что ожидается от серьезных компаний.

- Директор УК «РЭУ» нам откровенно заявила, что видеть нас не хочет, и всеми фибрами души будет препятствовать нашей деятельности. В то же самое время, нам удалось заключить соглашение с УК «СЕЗ», но из-за особенности разделения жилфонда: один дом принадлежит одной УК, второй - другой, то есть тянуть кабель по прямой не вышло бы, так как территория обслуживается разными компаниями, работать там не смогли, нам просто не дали, - подытожил Алексей Кустов.

Такое, не побоимся этого слова, предвзятое отношение к «Макснету» со стороны Татьяны Малашиной, получается, лишило жителей шанса на нормальный интернет? Компания прошла все требуемые законом процедуры, но Татьяна Владиленовна почему-то всячески препятствует приходу уважаемого регионального оператора, видимо, отстаивая интересы тех, которые там работают сегодня. При этом, сама Татьяна Малашина в беседе с журналистами заверила, что она к «Макснету» никаких претензий не имеет.

- У нас все решают собственники, не я сама, вы что! - начала Татьяна Владиленовна. - Но нужно же поступать по закону! Провести собрание жителей, представить документы, тогда можно и решать что-то. Не за мной финальный голос. Моя задача лишь проследить, чтобы все было сделано правильно, чтобы убрали за собой, чтобы не висели провода в подъезде после работ. И все.

Более того, как утверждает директор УК «РЭУ», тот протокол, который представил им провайдер в качестве документа - не совсем то, что нужно! Дескать, она, Татьяна Малашина, прекрасно знает своих жителей и их подписи, а ей подсунули чуть ли не филькину грамоту.

- Мы не приняли этих документов и сообщили компании об отказе в письменном виде. Но если бы они все сделали как правильно, то и вопросов не было бы, - заявила Татьяна Малашина.

Кстати сказать, отказ сотрудничать с «Макснетом», как утверждает директор УК - не ее личное решение, а решение тех же собственников. Правда, не всех. Татьяна Владиленовна пообщалась со старшими по дому, и они, якобы, пришли к вот такому общему знаменателю. То есть даже отдельного собрания не было проведено, ни очного, ни заочного! И, соответственно, никаких документов, подтверждающих отказ всех (подчеркнем) собственников не было предоставлено. В отличии от провайдера, который предоставил весь необходимый комплект документов.

Так что фраза Алексея Кустова про «царей» жилфонда и некую монополию абсолютно справедлива. И, к сожалению, пока некие коммунальные дамы за чашкой чая и в частном порядке будут решать за людей, чем им пользоваться, фактически запрещая уважаемому провайдеру поставлять жителям качественный интернет-сигнал, ни о каком выборе речи быть не может.

Любовь МАРТЫШЕВСКАЯ

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