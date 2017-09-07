«Элитные» лебеди наукограда никогда не улетают на юг!

О появлении в Обнинске весьма экзотического пруда сегодня знают далеко не все местные жители. Еще весной прошлого года в искусственном водоеме комплекса «Элит Холл», расположенного на улице Аксенова, поселились настоящие лебеди и утки!

Сегодня сюда с горящими глазами спешат на прогулку не только юные горожане, но и те, кто хочет просто отдохнуть от повседневной суеты. Как же живется этим необычным птицам в городской среде, и куда они отправятся на зимовку, «Неделя» поинтересовалась у их непосредственных владельцев.

ПРОСЬБА НЕ КОРМИТЬ!

Комплекс «Элит Холл» распахнул свои двери еще в декабре 2014 года. Сегодня здесь располагаются сразу несколько арендаторов, начиная от фитнес-клуба и заканчивая семейным кафе.

Но главная изюминка здесь появилась весной прошлого года. В искусственном водоеме, который был организован на территории многофункционального комплекса, поселились самые настоящие лебеди и утки!

- Мы решили благоустроить нашу территорию как-нибудь необычно, чтобы людям здесь было просто приятно находиться! - рассказывает управляющая «Элит Холл» Анна ПАРАМОНОВА. - Уток сначала было меньше, но потом они обзавелись потомством. Теперь их восемь, и еще два лебедя.

Поначалу, как вспоминает Анна, за «кряквами» местному персоналу приходилось «охотиться».

- У нас еще не было ограждения по периметру пруда, да и утки не сразу привыкли к новому месту, бегали по территории, а мы бегали за ними, - смеется девушка.

Сегодня, надо сказать, птицы себя чувствуют вполне комфортно. Да и люди, которые приходят поглазеть на красивых представителей дикого мира, уже давно их не смущают. Кстати, многие идут сюда намеренно покормить животных, чего делать, оказывается, крайне не рекомендуется.

- Многие кормят наших птиц хлебом. Очень просим горожан этого не делать! - решила обратиться Анна к жителям Обнинска через нашу газету. - За их рационом мы следим сами, к тому же они регулярно щиплют травку, питаются тем, что находится в пруду. И хлебом их однозначно нельзя кормить! Уток еще можно, но нежелательно. Представляете, если так будет поступать каждый, кто сюда придет!

В остальном проблем у крылатых обитателей здешнего водоема пока, к счастью, не возникало.

- А инцидентов неприятных не было? Никто не пытался украсть птиц, к примеру?

- Нет, ничего подобного не случалось. Ну, во-первых, мы все-таки надеемся, что в первом наукограде живут порядочные люди. Во-вторых, у нас работает система видеонаблюдения, есть физически охранник, который следит за порядком на территории комплекса, - пояснила Анна.

ЛЕБЕДИ - НЕ ПРЕДЕЛ ЭКЗОТИКИ

Не могли мы не поинтересоваться, куда отправляются пернатые в зимний период. Ведь, как известно, практически все птицы (а тем более обитатели водоемов) в это время улетают греть свои перышки на юг. Все, но только не обнинские «гуси-лебеди». Как пояснила Парамонова, когда водная гладь начнет покрываться льдом, птицы будут транспортированы в специально оборудованное место. Однако куда именно, Анна решила сохранить в секрете.

- Они будут жить в черте города. Единственное могу сказать, что там для них созданы все условия, - прокомментировала она.

Кстати, птицы - далеко не единственные животные, которые живут на территории комплекса. В местном семейном кафе, например, поселились самые разные представители дикой природы: обезьяны, енот, шиншиллы и даже змеи! Познакомиться с ними может каждый желающий абсолютно бесплатно. Только не стоит путать этот зоопарк с контактным. Трогать и уж тем более кормить зверей здесь строго запрещено, а вот лицезреть их красоту - пожалуйста!

Как рассказала Анна, у руководства комплекса есть еще много творческих планов по благоустройству здешней территории. Однако раскрывать все тайны девушка не стала, предложив горожанам дождаться следующего летнего сезона.

Дарья ГУМЕРОВА

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