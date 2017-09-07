Трагедия, которая не стала уроком...

Студенты ИАТЭ не видят автобусов и маршруток, о которых отчитываются в мэрии!



Полтора года назад Обнинск потрясло зверское убийство второкурсницы ИАТЭ Маши НЕЧЕТНОЙ. Трагедия обнажила и другие проблемы, которые косвенно к ней привели.

В частности, оказалось, что владельцы маршрута №6 попросту «забивали» на часть рейсов, считая их невыгодными, а потому студенты были вынуждены добираться пешком до корпусов, расположенных в лесном массиве.

Прошло время, зверское убийство начало исчезать из памяти горожан, равно как и «шестерка» - с улиц Обнинска.

НЕ СОВЕСТЬЮ, ТАК ЭКОНОМИКОЙ

Проверить в первые дни учебного года шестой маршрут решил мэр Обнинска Владислав ШАПША. По его поручению Управление потребительского рынка отправилось в рейд. Результаты не порадовали, но оказались вполне ожидаемыми.

Как рассказал вице-мэр по экономике Геннадий АНАНЬЕВ, в вечерние часы 31 августа специалисты администрации не досчитались пяти рейсов, 1 сентября - трех. Материалы проверки направлены УГАДН. Обслуживающую этот маршрут ИП Ирину АРУТЮНЯН ожидает штраф в размере 25 тысяч рублей. Правда, та, по словам чиновников, вины не признает.

Владислав Шапша поручил ежедневно мониторить «шестерку» и штрафовать недобросовестного перевозчика.

- Если совесть не работает, пусть работает экономика, - резюмировал он.

Та самая «экономика» у перевозчиков работает, но она у них, как водится, своя. Олицетворением этого стал собственный рейд «Недели». В час пик - с 8 до 9 утра - автобусную остановку возле ИАТЭ начал штурмовать транспорт.

Автобусы, как и предписано графиком, приехали набитые битком в восемь и девять утра. Правда, в количестве аж трех штук разом. Говорить о нерентабельности здесь не приходится. Из открытых дверей народ практически вываливался. Некоторые машины высаживали людей в течение пяти минут.

Что касается маршруток, то те привозили студентов и педагогов каждые 4-5 минут. Недостатка в пассажирах там тоже не наблюдалось.

Однако ближе к вечеру этот энтузиазм у частного перевозчика угасает.

Летом же городской транспорт вообще работал, как хотел.

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ

Как пояснил «Неделе» главный специалист Управления потребительского рынка, транспорта и связи Анатолий ПЛЕХАНОВ, в период летних каникул, в связи с незначительным пассажиропотоком, людей до ИАТЭ и обратно возили две маршрутки ИП Арутюнян и муниципальные автобусы.

Однако сами студенты утверждают обратное: транспорт частника исчез вовсе, а муниципальный позволял себе «забить» на рейс.

- Я в этом году поступила в магистратуру, и уже несколько лет, живя в общежитии, езжу туда и обратно. Этим летом маршруток вообще не было, автобусы приезжали редко, а на выходных часто пропадали вообще. В будни последний автобус уходит от ИАТЭ в 19:30. Часто было такое, что я его не дожидалась, или он уходил раньше прямо на моих глазах. Маршруток вечером раньше не было вообще. Сейчас мне редко приходится пользоваться транспортом в позднее время, но мои знакомые говорят, что эта проблема никуда не исчезла. Справляться с ней помогает такси. Либо ходим пешком до поворота на Кабицыно. Днем нестрашно, а ночью я бы не пошла, - рассказала учащаяся ИАТЭ Елена ФРОЛОВА (имя изменено по просьбе героини. - Прим. Ред.).

Студенты рассказывают, что вечером уехать в вуз или из него очень сложно. В целом картина складывается такая: в часы пик городской транспорт готов обслуживать маршрут даже сверх нормы, а когда пары заканчиваются, то на расписание «плюют».

Перевозчиков можно было бы понять и простить, если бы в лесу располагалось лишь учебное заведение. Однако там же построили и общежитие, в котором студенты живут круглый год, и возле которого за много лет не появилось даже автобусной остановки. А потому до места своего проживания учащимся приходится идти по пустынной и опасной аллее.

Хотя, что говорить об общежитии, если муниципалитет даже до вуза не может нормально студентов довезти! Те выживают, как могут (или не выживают), и активно предостерегают в соцсетях абитуриентов, что даже муниципальная «шестерка» может не приехать в положенное время...

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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