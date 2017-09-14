Белорусские строители решили покорить наукоград скоростью и экзотикой!

На днях первый наукоград посетили губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ и министр строительства республики Беларусь Анатолий ЧЕРНЫЙ. Главной целью их визита стал новый жилой комплекс «Белорусский квартал», строящийся на территории «Заовражья».



Первый камень будущего микрорайона был заложен в сентябре прошлого года. А в начале августа 2017-го застройщик «Фрилайт-строй» ввел в эксплуатацию первую многоэтажку.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Сначала со строительными технологиями белорусского застройщика познакомились жители соседнего с Обнинском Балабанова. А в прошлом году компания «Фрилайт-строй» решила зайти и в наукоград, облюбовав территорию «Заовражья», где свой след сегодня пробуют оставить сразу несколько застройщиков. И если остальные фирмы быстрыми темпами возведения пока похвастать не могут, то белорусы уже с гордостью продемонстрировали главе региона не только первый объект, который был введен в эксплуатацию на полгода раньше заявленных сроков, но и местные блага цивилизации.

В этой «радужной» многоэтажке около 200 квартир. Правда, пока лишь треть из них имеет хозяев. Приобрести квадратные метры здесь можно как без отделки, так и «под ключ». Справедливости ради надо сказать - ремонт от застройщика заслуживает положительной оценки (по крайней мере, на первый взгляд). Единственное, что может смутить потенциального жильца - это сам панельный материал, из которого белорусы возводят свои дома.

Однако, как уверяет застройщик, за качество они могут дать стопроцентную пятилетнюю гарантию. Кстати, обслуживать здешний жилфонд будет тоже белорусская управляющая компания, знакомая со всеми особенностями строительства, материалами и технологиями.

Что же касается последнего (технологий), то они действительно несколько новый для наукограда. Так, к примеру, каждый обитатель квартала будет иметь специальный ключ, с помощью которого можно открыть практически все двери, начиная от шлагбаума и заканчивая подсобными помещениями, при этом электронный журнал зафиксирует все моменты «входов» и «выходов».

- То есть, в случае чего, к человеку подойдут и спросят, мол, а чего это ты делал в том подвале? - начал шутить губернатор еще на пороге экскурсии.

Шутки шутками, но так оно и будет. Проникнуть в какое-нибудь помещение и «наследить» там незаметно вряд ли получится.

МАСТЕР-КЛАСС ПО-ГУБЕРНАТОРСКИ

В рамках экскурсии по кварталу белорусы смогли еще многим удивить главу региона и всех остальных участников делегации. Так, например, именно здесь появился первый в Обнинске дендропарк. По всей территории комплекса можно увидеть самые разнообразные растения, начиная от обычных кустарников и заканчивая экзотическими представителями флоры. Кстати, свою лепту в создание местной аллеи российско-белорусской дружбы внес и губернатор, высадив по собственному «рецепту» несколько деревьев.

Но увлекаться одной лишь экзотикой белорусы не стали, а потому построили еще спортивную и детскую площадки. Кстати, снять, что называется, пробу, с новых объектов решил Анатолий Дмитриевич, забив под бурные аплодисменты пару мячей в футбольные ворота.

А вот изъянов во всем этом строительном очаровании участники делегации, увы, и не заметили. Не задали они, к примеру, вопрос застройщику относительно того, почему у детской горки, размещенной на площадке, которая предназначена явно для совсем еще маленьких обитателей, ступеньки имеют слишком большой пролет. Чтобы взобраться по ним, немало осторожности потребуется взрослому человеку, не говоря уже о невнимательных и торопливых малышах. С одной стороны, недочет застройщика, конечно, невелик. Но с другой - он может возыметь далеко не самые благоприятные последствия.

Пообщаться же с самими жителями и узнать их мнение журналистам, к сожалению, не удалось, потому как ключи от своих квартир те получат лишь на днях. Правда, на данный момент их пока и немного. Как было сказано выше, сегодня продана лишь треть жилых помещений.

Вполне вероятно, столь небольшой спрос можно оправдать тем, что дом сдан в эксплуатацию совсем недавно. Но, может быть, потенциальных собственников не совсем устраивает и движение общественного транспорта. Ведь добраться до квартала сегодня, не имея личного автомобиля, не так уж и легко.

Тем не менее, сами белорусы намерены сохранить ударные строительные темпы и сдать еще две высотки уже в третьем квартале следующего года.

Дарья ГУМЕРОВА

Другие статьи из рубрики «Открытие»