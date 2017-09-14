Обратная сторона кудо

Спортсмены «Державы» уже несколько лет выполняют за актеров сложные трюки!

Хотя, просматривая фильм, мы порой и увлекаемся им настолько, что забываем о нереальности происходящего на экране, но чаще всего прекрасно знаем: поглотившее нас действо - результат хорошей актерской игры. И даже главных героев фильма порой играют ловкие дублеры.

О том, как вжиться в роль актера кино, не понаслышке знают спортсмены из спортшколы «Держава». Вот уже несколько лет они выполняют на съемках сложные трюки.

МЫСЛИ МАТЕРИАЛЬНЫ

Серебряный призер чемпионата Европы, чемпион Кубка России Михаил БИДА был выпускником спортшколы «Держава» сам, а теперь ведет к победам ее воспитанников. Однако одними спортивными достижениями он не ограничился.

Тренер признается: в кино мечтал попасть с детства, однако ничего особенно для этого не сделал. Это тот самый случай, когда мысли материализовались, и кино «пришло» к нему само.

- В 2011-12 годах я служил в обнинском спецназе, где мне довелось познакомиться с Евгением МАТВЕЕВЫМ и Вячеславом АНИКИНЫМ. Они профессионально работали каскадерами на различных проектах и устраивали туда ребят из спецназа, - рассказал Михаил.

Подработать согласился и он сам. Сначала это были сцены, связанные с военной тематикой. А потом молодому человеку предложили продублировать актера.

Свой первый проект Михаил помнит до сих пор.

- Это сериал «Неравный брак». Главный герой - боец без правил. Я был дублером во время его боя на ринге, - вспоминает Бида.

За последние два года Михаилу удалось поучаствовать и в весьма крупных проектах. Так, прошлым летом трюки за известного многим сноубордиста из «Ёлок» исполнял тренер «Державы». А во втором сезоне «Полицейского с Рублевки» Бида дублирует главного героя во всех «экстремальных» сценах.

По мнению Михаила, очень многое в кино зависит от постановщика трюков. Биде удалось поработать с одними из самых известных: Дмитрием ТАРАСЕНКО («Викинг», «Метро», «Поддубный») и Андреем БЕРЕЗКИНЫМ («Жених», «Елки-5», «Крыша мира»).

БОРЬБА С СОБОЙ

Так что уже несколько лет Михаил Бида одевает парик, подставляет лицо под грим и отправляется выполнять трюки за известных российских актеров. Он был «клоном» Константина ХАБЕНСКОГО в сериале «Метод» и «близнецом» Павла ДЕРЕВЯНКО, когда того необходимо было сбить машиной в фильме «Обратная сторона луны».

Кстати, именно этот трюк стал одним из самых трудных для Михаила.

- По сюжету герой Павла Деревянко стоит с пистолетом в руке, направленным на машину. «Копейка» его сбивает так, что тот подлетает и разбивает спиной лобовое стекло. В этом трюке многое зависело и от каскадера, который находился за рулем. Перед сбиванием ему необходимо было резко затормозить, а потом дать газу, чтобы меня подкинуло на машину. Иногда при съемках таких сцен каскадеров выдергивают на тросах, я сбивался сам, но на мне была защитная экипировка, - рассказал Михаил.

Он добавил, что, несмотря на экстремальность профессии, о безопасности на съемочной площадке думают в первую очередь, а потому серьезных травм ни он, ни его спортсмены не получали.

Такое ремесло - это и борьба с собой. К примеру, в одной из сцен Михаилу пришлось прыгать с балкона, расположенного на втором этаже.

- Конечно, внизу была расстелена страховка. Да и люди даже с 15 метров выпрыгивают. Но для меня это было непросто. Не люблю я высоту, - объясняет тренер.

Цели выйти из тени актеров Михаил не преследует, прямо заявляя: тренерская работа - для него основная, и ею он жертвовать не собирается. Однако «заложником» одной из ролей он стать уже успел.

Сериал «Карпов» заканчивается трагично: главного героя убивают. Волею судьбы получилось так, что одним из «палачей» стал Михаил Бида.

- Вечером после показа финальной серии я получил невероятное количество гневных звонков, смс-сообщений и посланий в соцсетях. Все негодовали: зачем я убил Карпова, - смеется Михаил. - Только тогда я понял, как много людей смотрят телевизор. Сериал несколько лет назад закончился, а мне до сих пор этот вопрос задают.

БЕЗ ВОЗРАСТНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ

Михаил Бида - не единственный спортсмен «Державы», который снимается в кино. Спортшкола, если так можно сказать, стала кадровым агентством для столичной киноиндустрии.

- 23 февраля выйдет фильм с Павлом ПРИЛУЧНЫМ, где каскадерами работали многие обнинские ребята: наши бывшие и нынешние воспитанники. Они ездили на съемочную площадку 1,5 месяца, ребята практически жили там. Многие первый раз увидели, что такое кино, что оно может сниматься целый день ради одной минуты фильма, - рассказал тренер.

По его словам, работа их ждала нелегкая: половина съемки прошла на воде, в которую еще нужно было окунаться.

- Ноябрь месяц. У ребят под военной формой одеты гидрокостюмы, но, вылезая из карьера, они бежали в палатки с тепловыми пушками отогреваться, - вспоминает Михаил.

А потому такое хобби, пусть и денежное, подходит не каждому.

- Бывает, что за весь 12-часовой съемочный день помощь от тебя требуется всего на полчаса, а можно и пропахать все это время от звонка до звонка. Не все выдерживают такую нагрузку, равно как и сидеть в ожидании. Для меня это отвлечение от обыденности, от ежедневных тренировок, когда ты постоянно находишься в зале. Мне нравится такое разнообразие, расширение кругозора. Я от этого кайфую, - объясняет тренер «Державы».

Профессия каскадера не ограничивается возрастом. А потому часто на съемки с Михаилом отправляются и дети. Так, летом тренер возил в Москву восьмилетнего мальчика. Его задачей было снять с дерева котенка. Другой парнишка катился кубарем со второго этажа, третий - гонял на квадроцикле лошадей.

Два двенадцатилетних воспитанника «Державы» снялись в «Ералаше».

- Они там целый день провели: катались на тележке, летали с горки, падали в кусты, крутили сальто на пружинной кровати. Для детей это лишний стимул заниматься спортом дальше, ну и первый заработок. Деньги я при родителях отдаю ребенку, - рассказал тренер «Державы».

Есть у Михаила и идея обратной связи - провести мастер-класс от каскадеров на территории «Державы». Однако пока строить прогнозы сложно - график дублеров слишком загружен и полон командировок.

Себе тренер и его воспитанники позволить такого не могут.

- Если съемки накладываются на тренировки или соревнования, я от них отказываюсь. Я не могу бросить детей. Моя основная работа - «Держава», а каскадерство - это хобби. Меня приглашали во Владивосток, Северную Осетию, Пятигорск, даже за границу: на острова, но я, естественно, отказывался. По времени не получается, и я далеко не уезжаю, - объясняет Михаил.

Бида рассказал, что по поводу детских съемок ему уже звонят и другие постановщики. Ребята из «Державы» хорошо себя зарекомендовали, а это значит, помимо стимула к занятиям спорта, им открывается дорога к киноискусству.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

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